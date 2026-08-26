​Se viene el sorteo de la Champions League 2026/27: ¿qué argentinos la jugarán? 

Se viene el sorteo de la Fase de la Liga de la Champions League 2026/27: este jueves 27 de agosto, se conocerá el camino de los 36 equipos, con el sueño de levantar la Orejona el 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitan o de Madrid. ¿Qué clubes competirán y cuántos argentinos participarán?

El ganador de esta edición (la número 72) se clasificará para la Supercopa de Europa 2027, así como para la Champions League 2027/28, la Copa Intercontinental de la FIFA 2027 y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

Y la ilusión de levantar el trofeo tiene un sostén celeste y blanco. Habrá un total de 24 futbolistas repartidos en 14 equipos, con varios mundialistas a la cabeza, como Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Gio Lo Celso, Cristian Romero, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Nico Paz, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Emiliano Martínez y Julián Álvarez (estos últimos dos aún deben definir su continuidad en Aston Villa y Atlético de Madrid, respectivamente).

Y no hay que olvidarse de los entrenadores, como un histórico del Atlético Madrid como Diego Simeone o un debutante como Martín Demichelis en el RB Leipzig . Y asistentes varios: Gabriel Heinze, Willy Caballero y Lucho González.

36 equipos lucharán por levantar el trofeo de la Champions League (AP / archivo). 36 equipos lucharán por levantar el trofeo de la Champions League (AP / archivo).

Liverpool: Alexis Mac Allister.

Manchester City: Gerónimo Rulli, Claudio Echeverri y Willy Caballero (AT).

Manchester United: Lisandro Martínez.

Aston Villa: Emiliano Martínez, Emiliano Buendía y Alejandro Garnacho.

Arsenal: Gabriel Heinze (AT).

Gabriel Heinze es asistente de Arteta en el Arsenal (Reuters). Gabriel Heinze es asistente de Arteta en el Arsenal (Reuters).

Atlético de Madrid: Juan Musso, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Cristian Romero; Diego Simeone (DT).

Betis: Valentín Gómez y Giovani Lo Celso.

Villarreal: Juan Foyth.

Juan Foyth se recuperó de una lesión que lo dejó sin Mundial: es el capitán del Villarreal (EFE). Juan Foyth se recuperó de una lesión que lo dejó sin Mundial: es el capitán del Villarreal (EFE).

Inter de Milán: Lautaro Martínez

Roma: Paulo Dybala, Nahuel Molina, Matías Soulé y Santiago Castro.

Como 1907: Máximo Perrone y Nico Paz.

Nico Paz guió al Como a una clasificación histórica a la Champions Leagye (Reuters). Nico Paz guió al Como a una clasificación histórica a la Champions Leagye (Reuters).

RB Leipizg: Martín Demichlis (DT).

Porto: Nehuén Pérez, Alan Varela y Lucho González (AT).

Galatasaray: Can Armando Güner

Can Armando Guner: nació en Alemania y se nacionalizó argentino Can Armando Guner: nació en Alemania y se nacionalizó argentino

En cambio, no tienen futbolistas ni entrenadores argentinos los siguientes equipos: Bayern Munich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Barcelona, Napoli, Lens, Lille, Borussia Dortmund, Stuttgart, Sporting de Portugal, Club Brujas, PSV Eindhoven, Feyenoord, Shakhtar Donetsk, Slavia Praga, Sabah, Bodo/Glimt y Lask Linz.

* Faltan cuatro plazas por repartir en la fase previa, cuyos partidos de vuelta se están disputando el miércoles 26 de agosto

El mecanismo del sorteo de la Fase de la Liga

Por tercera vez, ya no hay grupos, sino una Liga en la que cada equipo disputa ocho partidos y, por una tabla general, se define los que avanzan directo a octavos de final (del 1° al 8°), los que juegan el playoff por un lugar en el Top 16 (del 9° al 24°) y los quedan eliminados (del 25° al 36°).

De este modo, estar en el Bombo 1 ya no significa evitar a los equipos más fuertes, ya que cada conjunto enfrentará a ocho rivales diferentes: dos de cada uno de los cuatro bombos, incluido el suyo.

Marquinhos alza la Orejona, en mayo pasado: PSG es el bicampeón (EFE). Marquinhos alza la Orejona, en mayo pasado: PSG es el bicampeón (EFE).

Por ejemplo, un equipo del Bombo 1 enfrentará a otros dos del Bombo 1, dos del Bombo 2, dos del Bombo 3 y dos del Bombo 4. Contra cada bombo jugará un partido como local y otro como visitante.

Los equipos de una misma federación no podrán enfrentarse durante esta fase. Además, cada club podrá medirse contra un máximo de dos rivales pertenecientes a una misma federación extranjera.

Las ligas de Inglaterra y España son las que más representantes tienen en la máxima competencia de la UEFA: cinco conjuntos cada uno. Italia y Alemania aportan cuatro. Y Francia, tres, incluido el campeón defensor.

La Orejona, el trofeo que todos quieren alcanzar (EFE / archivo). La Orejona, el trofeo que todos quieren alcanzar (EFE / archivo).

¿Cuándo es el sorteo de la Champions League?

El sorteo se realizará en Mónaco este jueves 27 de agosto a las 18.00 hora local (13 de Argentina). La Fase de la Liga comenzará el 8 de septiembre y finalizará el 27 de enero de 2027.

¿Cómo se determinan los bombos de la Champions League?

Los 36 clubes participantes están distribuidos en cuatro bombos de nueve equipos. Según el reglamento de UEFA, los bombos se determinan de acuerdo con el ranking de coeficientes de clubes establecido al comienzo de la temporada.

Sin importar su coeficiente, el vigente campeón de la Champions League ocupa automáticamente la primera posición del Bombo 1. En este caso, el Paris Saint-Germain.

De acuerdo con los equipos ya clasificados y sus coeficientes, la composición actual de los bombos es:

Bombo 1: Bayern Munich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

Bombo 2: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting de Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.

Bombo 3: Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray y Bodo/Glimt (resta un lugar: Fenerbahce o Lyon)

Bombo 4: Slavia Praga, Stuttgart, Como 1907, RC Lens, Lask Linz y Sabah (restan tres lugares).

* Faltan cuatro plazas por repartir en la fase previa, cuyos partidos de vuelta se están disputando este el miércoles 26 de agosto: Lyon vs Fenerbahce, AEK vs Levski Sofia, Viking vs Dinamo Zagreb y Celje vs Slovan Bratsilava.

José Mourinho volvió al Real Madrid y ya sabe lo que es ganar la Champions League (EFE). José Mourinho volvió al Real Madrid y ya sabe lo que es ganar la Champions League (EFE).

Fechas de la Fase de la Liga:

Jornada 1: 8-10 de septiembre de 2026

Jornada 2: 13-14 de octubre de 2026

Jornada 3: 20-21 de octubre de 2026

Jornada 4: 3-4 de noviembre de 2026

Jornada 5: 24-25 de noviembre de 2026

Jornada 6: 8-9 de diciembre de 2026

Jornada 7: 19-20 de enero de 2027

Jornada 8: 27 de enero de 2027

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