​Tras el adiós de Messi y el pedido de Scaloni: ¿contra quién juega Argentina en noviembre? 

Pasó. Argentina ya dejó atrás el capítulo más emotivo de las últimas dos décadas: la despedida de Lionel Messi. Ahora bien: es tan cierto que el vacío que dejará la ausencia del capitán será grande como que la vida continuará competitivamente para una Selección que tendrá por delante una última ventana de amistosos en noviembre, antes de entrar en un receso deportivo hasta marzo. Y en la que seguirá consolidándose la renovación.

Y Lionel Scaloni lo sabe. Es por eso que en su agenda, mientras avanzan las negociaciones pormenorizadas para la extensión de su contrato con AFA, el técnico ya tiene en la cabeza lo que será la próxima fecha FIFA, ya que probablemente en no más de 15 días deberá dar la lista para jugar entre el 9 y el 17 del próximo mes. Slot pensado para la disputa de amistosos que la Selección disputaría fronteras afuera de nuestro país. ¿En Asia?

Scaloni fue claro al decir que le gustaría “enfrentar a rivales potentes”. Es decir, seleccionados de primera línea. Aunque también dejó en claro que “si no se enfrentan, siempre buscamos la parte positiva”. Porque el propio Gringo destacó que “está todo cerrado, bloqueado” antes de aclarar que “seguramente iremos afuera a jugar” y que “hay dos o tres selecciones de Asia: lo demás está todo ocupado”.

Scaloni, emocionado (REUTER). Scaloni, emocionado (REUTER).

El deseo de competir en el máximo nivel tiene un obstáculo: el almanaque europeo está completo. La disputa de distintas competencias (Nations League, Eliminatorias para Euro y Mundial, la propia Eurocopa) blinda a la mayoría de los rivales UEFA de altísimo rango. A excepción de un torneo intercontinental como la Finalissima, que dejó como enseñanza lo bravo que es encontrar un hueco para un partido de semejante magnitud.

¿Qué pasa con los seleccionados sudamericanos? Brasil y Paraguay ya tienen pautada una gira por Asia y se enfrentarán a los mismos rivales: Japón y Singapur, en noviembre. Además, Chile y Colombia se enfrentarán dos veces en ese mes -uno en cada país- y Uruguay hará una gira por Norteamérica para jugar contra México y Estados Unidos. Ecuador, en tanto, tendría a Honduras y Costa Rica como potenciales adversarios. Si se confirma, habrá que tachar al elenco que ahora dirige Marcelo Gallardo. ¿Y Venezuela? Todavía no tiene adversarios.

Los seleccionados africanos tampoco cuentan: a excepción de Kenia, Uganda y Tanzania (que alojarán la Copa Africana de Naciones 27) el resto se encuentra en proceso de clasificación. Tanto es así que se celebrarán las fechas 3 y 4 de la fase de grupos: si hasta Benín y Burkina Faso -quienes volaron a Buenos Aires, con la Mayor y la Sub 23, para este módulo de partidos- compartieron zona en la ventana anterior. Hallar equipos allá es otra complicación.

La renovación tendrá rodaje en noviembre (Marcelo Carroll). La renovación tendrá rodaje en noviembre (Marcelo Carroll).

En tanto, la Concacaf también tiene su Nations: la fase final se jugará en noviembre. Y aunque hay elencos que tienen también amistosos programados, de lograr un acuerdo también sería contra elencos de segunda línea y no de los más competitivos. Ahí radica la dificultad.

Es por eso que Asia asoma como el destino para ir a buscar rivales. Las negociaciones están en ciernes para que la neo renovación siga teniendo rodaje. Como ocurrió ante Bolivia o la Sub 23 de Burkina Faso. Ensayos en los que Scaloni probará “más jugadores que sistemas”, como dejó entrever. En los que posiblemente no tengan minutos históricos (¿Lo Celso? ¿De Paul?) para darles lugar a las camadas que emergen.

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