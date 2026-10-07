​¿Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina? 

Pasó el partido del adiós. Una fiesta, con lágrimas de tristeza, por la despedida del más grande. Con 39 años, Lionel Messi colgó la 10. Pero solo la de la Selección Argentina. Porque con el Inter Miami seguirá jugando. Y el próximo compromiso está muy muy cerca.

Como la mayoría de las ligas del mundo, la Major League Soccer (MLS) también se interrumpió por la Fecha FIFA. Las Garzas jugaron po r última vez el domingo 27 de septiembre, con derrota 2-1 ante el Columbus Crew, partido en el que el rosarino convirtió el 1-1 parcial.

Tras ese encuentro, y luego de unos días, Leo viajó a la Argentina (primero a Rosario y el domingo 4 de octubre se sumó a la concentración en Ezeiza) para vivir su última vez: última vez junto a sus compañeros, último entrenamiento, último asado y, finalmente, el último partido, el 3-0 a Benín, con gol incluido, para cerrar una trayectoria con números increíbles.

Luego de un discurso de líder, marcando el camino a seguir en la Scaloneta, y sin más declaraciones a la salida del Monumental, Leo bajó la persiana y puso proa hace Miami para reincorporarse a su equipo, con el que tiene contrato hasta el último día de 2028.

Messi emocionado en su ultimo partido (Tatografias). Messi emocionado en su ultimo partido (Tatografias).

¿Cuándo vuelve a jugar Messi con el Inter Miami?

La agenda del equipo que dirige Kily González marcha 3° en la Conferencia Este, con 46 puntos en 27 partidos, con la misma cantidad de unidades que New England (2° por diferencia de gol) y una arriba de Chicago Fire. En una etapa que tiene un cómo líder: Nashville, con 60 puntos.

Y el Nu Stadium abrirá sus puertas el próximo sábado 10 de octubre para recibir a DC United, desde la 20.30 hora argentina.

A Messi le quedan siete partidos con Inter Miami antes de los playoffs (Reuters / archivo). A Messi le quedan siete partidos con Inter Miami antes de los playoffs (Reuters / archivo).

Será el primero de una seguidilla de tres encuentros en ocho días. Le seguirán el duelo contra NYC FC, el miércoles 14, de nuevo como local (20.30 de Argentina) y la visita a Atlanta United el sábado 17, en el mismo horario.

Luego, a Messi y compañía le quedarán otros cuatro cotejos antes de arrancar los playoffs por el título que el propio Inter Miami defiende: New York RB (24/10, de visitante), Cincinnati (28/10, de local), New England (1/11, afuera) y el cierre ante Charlotte FC, el 7/11, en casa.

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