​Oficial: día y horario para el Boca vs River por el Torneo Clausura 2026 

¡Habemus día y horario para el segundo Súper del año! Este miércoles, luego de la emotiva despedida de Messi de la Selección Argentina, desde la LPF dieron a conocer el cronograma e las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura 2026, entre la que está el encuentro más importante del certamen: Boca vs River.

El Xeneize y el Millonario se medirán por la jornada 15 del campeonato, la penúltima de esta fase. El equipo del Vasco Arruabarrena se enfrentará al de Leonardo Ponzio justo antes de la fecha en la que quedarán completamente definidos los cruces de los playoffs, por lo que este clásico suma otro condimento.

Según el cronograma oficial, Boca recibirá a River el próximo domingo 1° de noviembre, en la Bombonera. El derby está programado para empezar a las 15:00 y será el primer partido de ese día, que luego se completará con otros cuatro compromisos.

Este será el segundo Súper del 2026: en el primero, en el Monumental, el Xeneize se impuso 1-0 por un gol de penal de Leandro Paredes, que lo festejó con un Topo Gigio de cara a los hinchas del Millonario. Además, podrían enfrentarse una vez más, en caso de que ambos clasifiquen al playoff y les toque por el mismo lado de la llave.

Boca recibirá a River en la Bombonera (Foto: Maxi Failla). Boca recibirá a River en la Bombonera (Foto: Maxi Failla).

Fecha 13

Jueves 15 de octubre

20.00 Huracán – Gimnasia (Zona B)

Viernes 16 de octubre

19.00 Defensa y Justicia – Instituto (Zona A)

21.30 Boca – Talleres (Zona A)

Sábado 17 de octubre

15.00 Banfield – Argentinos (Zona B)

17.30 Platense – Lanús (Zona A)

17.30 Ind. Rivadavia Mza. – Tigre (Zona B)

20.00 Vélez – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

20.00 Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B)

Domingo 18 de octubre

14.45 Racing – Independiente (Interzonal)

18.00 Estudiantes – San Lorenzo (Zona A)

18.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi (Zona B)

20.15 Belgrano – River (Zona B)

Lunes 19 de octubre

19.00 Newell’s – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Sarmiento – Barracas Central (Zona B)

21.15 Deportivo Riestra – Unión (Zona A)

Fecha 14

Viernes 23 de octubre

18.30 Gimnasia (Mza.) – Platense (Zona A)

19.00 Gimnasia – Sarmiento (Zona B)

21.15 Tigre – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de octubre

14.45 Banfield – Lanús (Interzonal)

17.00 Talleres – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 San Lorenzo – Newell’s (Zona A)

21.30 Rosario Central – Huracán (Zona B)

Domingo 25 de octubre

14.45 Aldosivi – Belgrano (Zona B)

17.00 Independiente – Boca (Zona A)

19.15 River – Racing (Zona B)

21.30 Central Córdoba – Vélez (Zona A)

21.30 Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

Lunes 26 de octubre

19.00 Unión – Estudiantes (Zona A)

21.15 Instituto – Deportivo Riestra (Zona A)

Martes 27 de octubre

19.00 Argentinos – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

Fecha 15

Viernes 30 de octubre

19.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia (Zona B)

19.00 Huracán – Tigre (Zona B)

21.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)

21.15 Racing – Aldosivi (Zona B)

Sábado 31 de octubre

14.45 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A)

17.00 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A)

19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A)

21.30 Estudiantes – Instituto (Zona A)

Domingo 1° de noviembre

15.00 Boca – River (Interzonal)

18.30 Newell’s – Unión (Zona A)

18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B)

20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

Lunes 2 de noviembre

19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A)

21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B)

21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona B)

​