​El uno por uno de los 20 convocados de la Liga Profesional en la fecha FIFA XL 

La fecha FIFA XL ha llegado a su final y los 20 jugadores que fueron convocados por distintas selecciones y juegan en la Liga Profesional vivieron distintas situaciones y momentos. Desde la aparición de Leonel Flores en Argentina al gol de Nico Otamendi. De las atajadas de Montero en Colombia y Cardozo y Mele en Uruguay, al gol de Pizarro para Chile. De las presencias de Galíndez y Caicedo con Gallardo en Ecuador a Arce, Canale, Ferreira y Maidana con Alfaro en Paraguay. Así les fue a cada uno…

Leonel Flores (Boca): el pibe sensación de esta ventana FIFA XL con sus ingresos electrizantes en los tres partidos que jugó la Selección. Debutó y jugó 9 minutos ante Bolivia, volvió a Boca y le metió dos goles a Unión y regresó al seleccionado para jugar un tiempo ante Burkina Faso y un cuarto de hora al lado de Messi en su adiós, nada menos.

El abrazo de Leo Flores a Messi.

Foto: Marcelo Carroll El abrazo de Leo Flores a Messi.Foto: Marcelo Carroll

Nicolás Otamendi (River): citado para la despedida de Messi, fue titular ante Benín, convirtió el 1-0 y recibió una ovación de todo el Monumental (y el cariño y respeto de sus compañeros) al despedirse también de la celeste y blanca.

Otamendi levanta a Messi tras su gol ante Benín.

EFE/ Adán González Otamendi levanta a Messi tras su gol ante Benín.EFE/ Adán González

Alvaro Montero (Boca): titular en el 1-1 con México, en el primer partido de la gira de Colombia por Norteamérica. Después, fue suplente en la derrota ante Paraguay en la victoria frente a Perú, en las que Néstor Lorenzo probó a otros arqueros (Quintana y Mier).

Alvaro Montero en Colombia. Alvaro Montero en Colombia.

Vicente Pizarro (Rosario Central): mucha acción tuvo en volante con Chile ya que jugó 62 minutos en la caída ante Canadá y otros 20 en la derrota frente a Estados Unidos. El cierre de gira no pudo ser mejor para él ya que fue titular de nuevo y anotó un gol en el 2-0 a México.

Vicente Pizarro, ante México.

EFE/ Ómar Alonso Vicente Pizarro, ante México.EFE/ Ómar Alonso

Hernán Galíndez (Huracán): después de romperla ante River, atajó en los dos partidos iniciales del ciclo Gallardo, en el 0-3 ante Corea del Sur y en el 0-0 con caída posterior en los penales ante Japón. En el 1-1 contra Panamá atajó Valle.

Jordy Caicedo (Huracán): fue titular en los partidos ante Corea del Sur (67 minutos) y Panamá (45). En cambio, ante Japón, el Muñeco lo puso cuatro minutos.

Caicedo ante Corea del Sur.

EFE/EPA/JEON HEON-KYUN Caicedo ante Corea del Sur.EFE/EPA/JEON HEON-KYUN

Thiago Cardozo (Belgrano): tras ser suplente de Mele y Fiermarín en los dos primeros partidos de Forlán con Uruguay, el arquero atajó en el 6-1 ante India, en Calcuta.

Santiago Mele (Independiente): fue titular en el estreno de Forlán en Uruguay que terminó en un 1-3 ante Japón. Luego, fue suplente de Fiermarín y Cardozo contra Corea del Sur e India.

Mele con Uruguay.

REUTERS/Sahiba Chawdhary Mele con Uruguay.REUTERS/Sahiba Chawdhary

Jáminton Campaz (Rosario Central): suplente en los tres partidos de Colombia, ingresó 24 minutos ante México y un tiempo frente a Paraguay. No tuvo minutos en el último encuentro, ante Perú.

Tomás Palacios (Estudiantes): dos días después del duro golpe con el Pincha al quedar afuera de la Copa Argentina, debutó en la Selección y jugó 45 minutos ante Burkina Faso

Alex Arce (Independiente Rivadavia): tras no ingresar contra Bolivia, jugó los últimos 25 minutos ante Colombia, cuando entró por Benítez, autor del 1-0 final.

José Canale (Lanús): entró media hora frente a Bolivia y no tuvo acción ante Colombia.

César Pérez (Defensa y Justicia): fue titular ante Canadá, cuando jugó 62 minutos; no entró frente a Estados Unidos y, finalmente, jugó 12 minutos ante México.

Santiago Beltrán (River): fue al banco ante Burkina Faso y compartió todos estos días de práctica -como en buena parte del Mundial- con la Mayor.

Alexandro Medina (Talleres): Gustavo Alfaro lo puso de titular en el 2-0 ante Bolivia y no le dio minutos en el 1-0 frente A Colombia.

Matías Sepúlveda (Lanús): tras ser suplente contra Canadá y Estados Unidos, el zurdo se dio el gusto de ingresar cinco minutos en la victoria de Chile ante México.

Clever Ferreira (A. Tucumán): se dio el gusto de debutar en Paraguay y jugó 12 minutos frente a Bolivia. Fue al banco ante los colombianos.

Thiago Almada (River): fue citado pero justo sufrió una lesión muscular con River. Acompañó unos días a sus compañeros de Selección en plena recuperación.

Tobías Andrada (River): como Almada, se lesionó justo después de ser citado y no pudo debutar en la Selección.

Bryan Cortés (Argentinos): fue al banco pero no ingresó en los tres partidos de Chile en Norteamérica.

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