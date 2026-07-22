​El nuevo problema para Boca en una zona clave de la cancha 

El Boca Predio atraviesa días de mucha atención. Al regreso de Leandro Paredes, que llegó este lunes después del Mundial y con la noticia de la lesión que arrastró durante los últimos partidos con la Selección, se le suma otro problema para Rodolfo Arruabarrena: la situación de los delanteros. Primero fue Adam Bareiro, con la misma lesión que había sufrido Edinson Cavani antes de irse del club, y ahora aparece una nueva preocupación en una zona de la cancha que viene siendo un dolor de cabeza para el Xeneize.

A la lesión de Bareiro, que retrasó su recuperación del doble desgarro y debió someterse a un bloqueo, se suma la situación de Milton Giménez. El delantero se entrenó diferenciado en los últimos días por una molestia y, por ahora, está en duda para el partido de este jueves ante O’Higgins en la Bombonera.

Milton sufrió una molesta y se entrena apartado. (Prensa Boca) Milton sufrió una molesta y se entrena apartado. (Prensa Boca)

La frase del Vasco sobre la lesión de Bareiro

“Estaremos atentos a ver qué pasa con Adam. Sé que el club está haciendo lo posible por conseguir algún jugador. El mercado está complicado, pero siempre alguna lista le paso al presidente”, había dicho el propio Arruabarrena después del triunfo ante Sarmiento, dejando entrever que el mercado de Boca quizás todavía no estaba cerrado.

Bareiro se sometió con éxito al bloqueo. (Prensa Boca) Bareiro se sometió con éxito al bloqueo. (Prensa Boca)

El nuevo viejo problema para el Vasco

Por el momento no hubo parte médico oficial ni trascendió cuál sería el problema puntual de Giménez. Lo cierto es que el delantero viene trabajando diferenciado y su presencia ante el conjunto chileno es una incógnita. Y en ese contexto, Miguel Merentiel aparece como la única certeza de Boca en ataque y la principal referencia de área.

La Bestia, la única certeza en ataque ante O´Higgins. (Prensa Boca) La Bestia, la única certeza en ataque ante O´Higgins. (Prensa Boca)

Giménez asomaba, al menos en este inicio de ciclo, como el tercer delantero del plantel. En una posición donde el Vasco, por ahora, parece inclinarse por utilizar un único punta, acompañado por volantes ofensivos o extremos, como podría ser el caso de Sebastián Villa. Pero la posible baja del ex Banfield vuelve a exponer un problema que Boca ya había sufrido durante el ciclo de Claudio Ubeda.

Incluso, con protagonistas similares. A comienzos de año, Milton venía de una operación por pubalgia que lo dejó afuera durante gran parte del semestre. Aquella situación llevó a que Lucas Janson sumara minutos y también abrió la puerta para los debuts de Gonzalo Gelini e Iker Zufiaurre. Ahora, otra vez, Giménez aparece en duda justo antes de uno de los partidos más importantes del semestre para el Xeneize.

¿Busca un nueve?

De esta forma, aquella declaración de Arruabarrena sobre la posibilidad de buscar alternativas y las “listas” que le pasa constantemente a Juan Román Riquelme podría empezar a tomar más fuerza. Sobre todo en un puesto donde las opciones no sobran y que, por las lesiones, vuelve a generar preocupación puertas adentro.

El mercado de pases recibió una prórroga de una semana, por lo que tiempo todavía hay. El problema es que no aparecen tantas opciones reales. En esa lista, que por ahora funciona más como un borrador, surgieron nombres como Jonathan Calleri y Rodrigo Castillo, aunque ambos son difíciles: Calleri es una figura importante en San Pablo, mientras que el ex Lanús llegó hace poco a Fluminense por una cifra millonaria.

En ese panorama también aparece un viejo anhelo de Román: Alexis Cuello, por quien Boca podría hacer un nuevo intento. Otro nombre que ya había sonado en el mercado de verano y que hoy tendría una situación más favorable es Ezequiel “Chimy” Ávila, quien quedó libre de Betis. Mientras tanto, Arruabarrena espera por la evolución de sus delanteros y Boca analiza si deberá salir nuevamente al mercado para reforzar una zona que no deja de traer problemas.

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