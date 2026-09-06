​Cuándo vuelve a correr Colapinto y dónde será la próxima fecha de la F1 

El GP de Italia fue tan mágico como se lo imaginaba, con un triunfazo de Kimi Antonelli y una gran remontada de Franco Colapinto para terminar 9°. Sin tiempo para digerir alegrías y frustraciones (el argentino lloró porque sintió que desaprovechó una oportunidad), los pilotos tendrán que empezar a pensar en la próxima fecha, que vendrá inmediatamente después de esta. Conocé todos los detalles: cuando vuelve a correr Fran, dónde lo hará y más.

El Gran Premio que sigue en el calendario es inédito para la Fórmula 1: el GP de España, que siempre se disputó en el Circuit de Barcelona-Catalunya (este año también se corrió, pero bajo el nombre de GP de Cataluña) y esta vez tendrá lugar en Madrid, en un flamante trazado semipermanente.

El circuito se llama Madring, y se dice que es un semipermanente porque combina sectores fijos, específicamente para actividades automovilísticas, y algunos urbanos, donde suelen transitar los autos de calle en el tráfico de cada día. Según palpitaron los jefes de equipo, será un desafío técnico para los monoplazas, con zonas muy exigentes como La Monumental, una curva larga con 13° de peralte.

Colapinto en acción en Monza. (REUTERS/Claudia Greco) Colapinto en acción en Monza. (REUTERS/Claudia Greco)

Días y horarios del GP de España en Madring

Viernes 11 de septiembre

Práctica 1: 8.30

Práctica 2: 12.00

Sábado 12 de septiembre

Práctica 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 13 de septiembre

Carrera: 10.00

Dónde se podrá ver la F1 en Madring

A diferencia del GP de Italia, que solamente se transmitió por streaming, la actividad se podrá sintonizar en vivo y en directo por Fox Sports y Disney+ Premium.

La Fórmula 3 ya probó el Madring. En la foto, el argentino Colnaghi. (IG) La Fórmula 3 ya probó el Madring. En la foto, el argentino Colnaghi. (IG)

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