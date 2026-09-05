​Las hermanas Williams volvieron a jugar juntas en el US Open: ¿cómo les fue? 

Cuatro años pasaron desde la última función que Serena y Venus Williams dieron en el US Open. Sin embargo, los fanáticos del tenis tuvieron una segunda edición para volver a disfrutarlas. El icónico dúo regresó al circuito de dobles ante Hao-Ching Chan y Maya Joint.

Venus y Serena Williams. (REUTER) Venus y Serena Williams. (REUTER)

Ingreso triunfal y recibimiento de película para las hermanas Williams

Minutos antes de que comenzara el partido, el estadio Arthur Ashe parecía más un ring de boxeo que una pista de tenis. De hecho, el recinto fue testigo de una entrada triunfal. En el momento en que las hermanas hicieron su ingreso, los hinchas las aplaudieron y sacaron sus teléfonos para grabarlas.

Venus y Serena regresaron con todo, pero fueron eliminadas en el US Open

Tras ser presentadas con un auténtico show de luces y ser recibidas por una multitud, las estrellas desperdiciaron una ventaja de 5-0 en el desempate a 10 puntos y cayeron 6-3, 6-7 (6), 7-6 (10-7) en la noche del viernes. Por lo tanto, quedaron eliminadas.

Serena y Venus Williams. (REUTER) Serena y Venus Williams. (REUTER)

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