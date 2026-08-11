​Supercopa de Europa: el Aston Villa desafía al PSG sin Dibu Martínez 

Tocar el cielo con las manos. Ser, al menos por un año, el supercampeón de un continente y sumarle una estrella dorada al escudo de una institución. Eso es lo que tiene en sus manos el Aston Villa de Emiliano Buendía y Alejandro Garnacho: juegan, como ganadores de la Europa League, la Supercopa de Europa ante el PSG de Dembélé y compañía, que llega como vigente campeón de la Champions. Un partido que va a quedar en los recuerdos de muchos.

Bajas importantes

Lo primero a tener en cuenta, por su importancia, pasa por las tres bajas de calidad que va a tener el equipo inglés. Los Villans no van a tener en cancha a tres de sus figuras: Dibu Martínez, Ollie Watkins y Ezri Konsa, como lo confirmó el propio Unai Emery, no dirán presentes en el partido: “No están aquí porque terminaron la temporada el 19 de julio y les di cuatro semanas para descansar, y es completamente necesario”.

El Dibu Martínez no será parte del encuentro. El Dibu Martínez no será parte del encuentro.

El PSG, por otro lado, va a tener un equipo con varios cambios respecto al once que disputó la final de la Champions. Los franceses cuentan con una convocatoria más que joven y van a ser encabezados por Khvicha Kvaratskhelia, quien realizó una pretemporada completa al no disputar el Mundial. Pero ojo, las estrellas del club, que estuvieron en la cita mundialista, como Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Achraf Hakimi y Fabián Ruiz van a estar disponibles para ingresar desde el banco de suplentes.

Futbolísticamente, la mesa está servida. Ingleses y franceses se juegan mucho. Muchísimo. Es un título valioso para todos. Lo que puede moverle el piso a uno de los dos protagonistas, pasa directamente por las estadísticas: el equipo de Luis Enrique sale, en la previa, mucho mejor parado en ese ámbito. Claro, porque de las últimas 25 ediciones, solo seis tuvieron a un campeón que viniera de ganar la Europa League. De hecho, de esas, la mitad son títulos conseguidos por el Atlético de Madrid del Cholo Simeone.

En lo que si vienen más que parejos, es en consagraciones: ambos obtuvieron, como ganadores vigentes de la Champions, el título de supercampeón. En 1983, el Aston Villa se le plantó al Barcelona y lo derrotó por 3-1 en el global. Un duelo para la historia. En la vereda de enfrente, un conjunto parisino que es el defensor actual del título: venció en 2025 al Tottenham por penales. Aunque cuidado, no es la única experiencia en esta instancia para el PSG, jugó este mismo encuentro en 1997 y fue goleado por la Juventus con un resultado final, entre la ida y la vuelta, de 9-2. Aplastante momento.

Un historial parejo

Ahora, exclusivamente yendo a los enfrentamientos directos entre estos rivales, es todo mucho más apretado. Se enfrentaron poco, pero con un fútbol de alto vuelo. En los cuartos de final de la Champions 2024/25, se vieron la cara primero en Francia y luego en Inglaterra. ¿Los resultados? 3-1 para los de Luis Enrique en la ida y 3-2 para los de Unai Emery en la vuelta. ¿La conclusión?, triunfo para el PSG.

Luis Enrique va por la Supercopa de Europa. Luis Enrique va por la Supercopa de Europa.

Se viene un partidazo con todos los condimentos para el hincha neutral. Figuras, estrellas, nombres propios y entrenadores de primera clase. En el Red Bull Arena de Austria, desde las 16.00 horas, ambos equipos van a salir con el sueño de hacer historia. En el momento que Omar Artan, árbitro del encuentro, haga sonar su silbato inicial, el resto no va a importar y nadie va a regalar nada.

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