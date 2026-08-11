​El presidente de Independiente Santa Fe: el desafío ante River y la suspensión de la ida 

Si bien River iba a afrontar la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe este miércoles, el partido fue suspendido. Y es que debido a los terremotos ocurridos en Colombia, la Conmebol tomó dicha decisión y es por eso que todo se postergó una semana (19 y 26 de este mes). Así y todo, más allá del cambio de las fechas, se planteó la posibilidad de tener que cambiar la ciudad de la ida: Eduardo Méndez, presidente del club colombiano, dio su opinión al respecto.

”No hay motivo para salir de la capital. La ciudad no se vio afectada por ese desastre, pero gran parte del país está hoy dolorido. Tenemos que ser muy solidarios con nuestros coterráneo’s’, expresó el dirigente. Y agregó: “Aunque se sintió el temblor, no nos vimos afectados. Ayer (por este lunes) las autoridades dieron el visto bueno de que el estadio no había sufrido ninguna alteración y en la ciudad está todo normal y se está trabajando. No veo el motivo por el cual no se pueda jugar el partido acá”.

El Campín, estadio de Independiente Santa Fe (AFP). El Campín, estadio de Independiente Santa Fe (AFP).

Además, se refirió al momento de la suspensión del partido y al tiempo para reacomodar las fechas: “Nosotros estábamos esperando que Conmebol se pronunciara. Es el máximo ente y teníamos que aceptar lo que ellos dispusieran.”, opinó, en diálogo con TyC Sports.

Finalmente, dejó un espacio para referirse a lo que será jugar contra River y dijo que “es un desafío y enfrentar a un grande es bueno. El equipo está metido, queremos que llegue la fecha. Queríamos que fuera mañana (por el miércoles), pero desafortunadamente no se pudo”. Sabiendo que todo se atrasará una semana más, en ese caso todavía se deberían esperar dos semanas para saber si el equipo de Eduardo Coudet va a sacar adelante el mal momento o si Independiente se aprovechará del mismo.

Jugadores de Independiente Santa Fe celebrando un gol en la Libertadores 2026 (AP). Jugadores de Independiente Santa Fe celebrando un gol en la Libertadores 2026 (AP).

River se encuentra último de la zona B del Torneo Clausura sin puntos ni goles convertidos. Debido a la suspensión del encuentro de ida, antes del mismo tendrá que jugar la quinta fecha del campeonato local el domingo ante Argentinos Juniors desde las 18 en el Monumental, en busca de su primera suma de puntos. El equipo del Chacho, ya con Thiago Almada (anotado en la lista de la Sudamericana), está obligado a dar vuelta la página y meterse en los cuartos de la Gran Conquista.

Almada, a pura sonrisa junto a Otamendi y Correa (Prensa River). Almada, a pura sonrisa junto a Otamendi y Correa (Prensa River).

Por otro lado, Independiente Santa Fe se encuentra en el 11° puesto de la Liga Dimayor, aunque con un partido menos, por lo que en caso de sumar tres y dependiendo otros resultados, podría ubicarse entre quinto y sexto. Con su arquero titular lesionado (no llega a la serie con River independientemente de los cambio de fechas que haya), el conjunto de Pablo Repetto irá por hacer historia en Argentina.

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