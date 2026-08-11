​La emotiva arenga de Hernán Galíndez en la previa del clásico ante San Lorenzo: “Hoy venimos a su casa y los bailamos” 

La histórica victoria de Huracán ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro el último domingo comenzó a gestarse desde el vestuario. Hernán Galíndez, capitán del Globo, encabezó una emotiva arenga a sus compañeros antes de salir al campo de juego.

El experimentado arquero nacionalizado ecuatoriano fue el encargado de animar a los dirigidos por Diego Martínez en la previa del clásico, con el objetivo claro de romper la racha de 25 años sin triunfos de visitante ante el Ciclón.

Con la bandera que reza “Por la gente, por el barrio y por la camiseta” colgada como telón de fondo en el vestuario, Galíndez reunió a los futbolistas del Quemero y encabezó un discurso cargado de emoción.

Huracán con su bandera: “Por la gente, por el barrio y por la camiseta”. Huracán con su bandera: “Por la gente, por el barrio y por la camiseta”.

“ Estas son las oportunidades que uno siempre espera. Desde chico, uno siempre sueña con este tipo de partidos. Cuando se llega, hay veces te entran dudas si estás preparado. Esas dudas y esos nervios, ¿tienen fundamentos? ¿De dónde vienen? Nos los inventamos nosotros”, comenzó Galíndez en la intimidad, en el centro de una ronda y dirigiéndose a todos los futbolistas.

En esa línea, el nacido en Rosario remarcó la importancia de jugar con naturalidad. “Nosotros venimos acá a hacer lo que hacemos todos los días. Sea en esta cancha o en el Ducó. A mí no me importa. Yo amo jugar al fútbol donde sea. En mi casa, en mi barrio, con ustedes y en todos lados”, agregó.

Hernán Galíndez, arquero de Huracán (Prensa Huracán) Hernán Galíndez, arquero de Huracán (Prensa Huracán)

Y, por último, el arquero cerró con la motivación extra que le dan los clásicos. “ Yo nací para esto. Nací para jugar este tipo de partidos y estoy seguro de que todos ustedes también, entonces hoy venimos a su casa y los bailamos. Les jugamos al fútbol y les ganamos el partido”, concluyó, enérgico. Dicho y hecho, el Globo se impuso 2-o y con buen fútbol.

Hernán Galíndez tras el clásico vs San Lorenzo: “Esta victoria es trascender en el tiempo” y la defensa a Jordy Caicedo

El elenco de Diego Martínez dejó atrás un mal registro en ese recinto, que lo tuvo 25 años consecutivos sin poder ganar allí. Esa racha negativa se cortó este domingo 9 de agosto por el doblete de Jordy Caicedo, quien generó un fuerte sobresalto por parte de los hinchas y los jugadores locales a raíz de su segunda celebración. Ante eso, Galíndez salió en su defensa.

“Estamos muy alegres, ganar un clásico es muy importante. Lo que quería explicarles a los jugadores de San Lorenzo que él (Caicedo) siempre festeja los goles así, que no es la primera vez que pasa. Hay que reconocer que tiene ese problema por festejar los goles así, creo que un partido que juega contra Banfield de visitante tuvo un problema parecido”, contó el rosarino nacionalizado ecuatoriano.

Galíndez, sobre la victoria de Huracán ante San Lorenzo. Galíndez, sobre la victoria de Huracán ante San Lorenzo.

Y del partido, con la racha de 25 años que cortó Huracán, Galíndez dijo: ” Es lindo, creo que eso es trascender en el tiempo. Cuando pasen muchos años y se acuerden que este equipo rompió esa racha y se acuerden de esos nombres va a ser muy lindo. Se jugaban muchas cosas, la parte mental y anímica, San Lorenzo no encontró los espacios para dañarnos y hay que destacar al cuerpo técnico, que son a veces los primeros a los que se le cae, hay que reconocer que hicieron un gran trabajo y se merecen esta victoria”.

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