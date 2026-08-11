​¿Del error al banco?: Quinteros analiza reemplazar a Rey 

La derrota contra Platense golpeó fuerte en Independiente. La forma en que se dio el resultado y la floja actuación hizo que los hinchas expresaran su enojo en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Sin embargo, el equipo no tiene tiempo para lamentarse y ya dio vuelta la página pensando en el cruce de este miércoles por los octavos de final de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán. Y uno de los cambios que Gustavo Quinteros está evaluando es la salida de Rodrigo Rey para el ingreso de Santiago Mele.

Rey condicionó el resultado contra Platense. Rey condicionó el resultado contra Platense.

Quinteros y la competencia en el arco

El arquero del Rojo quedó en el ojo de la tormenta tras el último encuentro. Una mala salida desde el fondo derivó en la recuperación de Guido Mainero y en el gol del Calamar. Pese a que había iniciado el semestre atajándole un penal a Estudiantes, el 33 pareció volver al andar irregular que mostró en la primera parte del año y que llevó a que el entrenador diera el visto bueno para el arribo del uruguayo, uno de los tres refuerzos que hasta el momento sumó el club en el mercado.

“Hay situaciones en los equipos donde los jugadores tienen un bajón. Entonces cuando tiene a otro todo el tiempo ahí, seguramente los dos levantarán el rendimiento. Es mucho mejor tener dos jugadores por puesto”, señaló Quinteros luego de la victoria contra el Pincha, cuando le consultaron sobre la contratación de Mele. ¿Qué sucede con Joaquín Blázquez? Corre muy atrás en la consideración después de apenas jugar un partido en Independiente.

El error de Rodrigo Rey y el gol de Guido Mainero para el 1-0 de Platense ante Independiente. El error de Rodrigo Rey y el gol de Guido Mainero para el 1-0 de Platense ante Independiente.

El futuro incierto de Rodrigo Rey

Pese a que de manera inicial el DT metería a Mele en Rosario para ver cómo está desde lo futbolístico, el escenario podría marcar un antes y un después en el recorrido de Rey en el Rojo. Es que llegó a comienzos de 2023, se transformó en un referente dentro y fuera de la cancha, apenas faltó a un encuentro (no atajó en el 4-2 a Atenas de Río Cuarto, por los 32avos de final de este torneo) y supo ser capitán. Sin embargo, Quinteros le sacó la cinta en este semestre para devolvérsela a Iván Marcone y, con contrato hasta diciembre de 2026, sabe que serán las últimas fichas de Rodrigo en Avellaneda.

De esta manera, Santiago tiene todas las fichas para ser titular contra el Decano para ir en busca de los cuartos de final y reemplazar a un peso pesado como Rey. Arribado a préstamo por un año desde Monterrey, el ex Unión tendría la gran chance de hacer su estreno y de ¿ganarse su lugar en el arco?

¿Rey de Copa?

El abrazo entre Mele y Rey tras la llegada del uruguayo. (Foto: Prensa Independiente) El abrazo entre Mele y Rey tras la llegada del uruguayo. (Foto: Prensa Independiente)

​