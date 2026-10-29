​Superclásico: todos se quejan y la AFA no ayuda 

No es esta la primera vez que antes de un clásico se escuchan “advertencias” de uno y otro por el arbitraje. Las quejas tienen a veces el sustento de perjuicios reales sufridos (nadie recuerda nunca los fallos que lo favorecen) y la táctica de meterle presión al referí que viene. Esta vez, incluso, antes de que se supiera quién es.

Quienes hoy se quejan otras veces no dicen nada y quienes ayer se quejaron hoy dicen que nunca se quejan. Presidentes, técnicos y jugadores no deberían confundirse de adversario ni ampararse en otros: que River juegue contra Boca y Boca contra River. Ninguno contra el árbitro, y el árbitro, es de esperarse, contra ninguno.

Para favorecer este escenario deseable, la AFA podría hacer lo suyo, no dando pasto a las fieras ya desde antes del partido.

Que el árbitro elegido haya salido de la terna Ramírez-Tello-Falcón Pérez tiene su lógica, pues son de lo mejorcito del arbitraje nacional hace mucho tiempo.

Aunque no pasa su mejor momento y se lo ve más dubitativo y VAR-dependiente que antes, Ramírez es un buen referí. Pero justamente por su creciente tendencia a supeditar decisiones al VAR, la designación más importante esta vez era esa. Y no fue una buena elección de Federico Beligoy poner a Silvio Trucco.

Trucco, un mediocre árbitro de campo de larga trayectoria, viene de cometer un gravísimo error reglamentario en el partido Central Córdoba-Estudiantes, y de tres llamados al juez para cambiar decisiones, muy discutibles (aquello de “hormigas” y “elefantes”), en otro partido, todas a favor de Belgrano contra River.

Sea porque lo predisponga mal la desconfianza de River, o porque se esfuerce en demostrar que no tiene nada en contra, o porque viene de errarle a las reglas del juego como un principiante, en poco y nada ayuda la Dirección de Arbitraje a aplacar el clima al designarlo.

Desde el VAR, Trucco convenció a Dóvalo de retirarle la roja a Lisandro López (Foto Ariel Carreras). Desde el VAR, Trucco convenció a Dóvalo de retirarle la roja a Lisandro López (Foto Ariel Carreras).

Grave desconocimiento de las reglas: tras ser llamado por Trucco, Gariano no sacó tarjeta en un penal por último recurso (imagen TV). Grave desconocimiento de las reglas: tras ser llamado por Trucco, Gariano no sacó tarjeta en un penal por último recurso (imagen TV).

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