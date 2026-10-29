​El superclásico que puede marcar el futuro de Beltrán en River 

Mientras las expectativas de River -y de Boca- están puestas en el superclásico, en un estrato más profundo aunque vinculado al Súper un futbolista está atento al impacto que tendrá el partido en términos de historia personal. Santiago Beltrán, a sus 22 años recién cumplidos, sabe que se ha transformado en uno de los principales atractivos de la vidriera de Figuegoa Alcorta y Udaondo. ¿Y si el mercado transforma al del domingo en su último derbi?

Mientras progresa la negociación por la renovación de su contrato -que desde ambas partes le dieron a Olé como “muy avanzadas”; si se pulen los detalles faltantes podría resolverse antes del cierre de la fase regular- en Núñez nadie ve esa firma inminente de Beltrán como una garantía de continuidad más allá de 2027.

No es casual que por lo bajo desde el Monumental hayan reconocido que la chance de contratar al marroquí Yassine Bonou, fanático de River, está en estudio como alternativa a una eventual salida de Santi. Si bien el deseo es que continúe, ante la llegada de una propuesta tentadora desde Europa una transferencia podría tornarse inevitable.

Es tan cierto que el de Fiorentina emerge como el interés más firme (club en el que milita Franco Mastantuono, que necesita torcer su flojo presente en Serie A y que estaría evaluando invertir € 20M en un reemplazo para David De Gea) como que el apellido Beltrán fosforeció en el radar de otros scouters: Juventus, que se inclinó por Guglielmo Vicario, lo anotó como proyecto; desde Europa también informaron que Aston Villa, Atlético Madrid, Manchester City e Inter también vienen haciendo un seguimiento del pibe. Incluso llegó a sonar en los medios de Brasil como variante para sumarse a Flamengo en el fragor de las negociaciones por la renovación de Agustín Rossi.

Una vidriera inmejorable en el superclásico

Beltrán, después de ser figura ante Bragantino (Prensa River). Beltrán, después de ser figura ante Bragantino (Prensa River).

En la pretemporada ya había sido figura en una serie de penales ante Peñarol (EFE). En la pretemporada ya había sido figura en una serie de penales ante Peñarol (EFE).

Dentro de ese contexto, el clásico puede representar para Beltrán una oportunidad de refrendar su talento en una escenografía magnífica. Un partido de atractivo mundial en el que, de brillar, podría retroalimentar el entusiasmo de los clubes que vienen siguiéndolo. Aunque eso a mediano plazo también podría acelerar su salida, algo que los hinchas prefieren no pensar: en un año completamente irregular, SB es uno de los jugadores con mayor imagen positiva.

Si bien a River no llegó ninguna propuesta oficial sino apenas algunos sondeos, el panorama está claro: es muy probable que cuando el mercado de verano argentino comience, a la par se empiecen a concretar en conversaciones esas intenciones hasta el momento verbales por un Beltrán que se enfoca en el Súper. Cruce en el que aspira a responder como ante Belgrano, la más reciente de sus actuaciones top en River. En una temporada impensada hace diez meses.

Beltrán, con la Selección Argentina en Kansas City (Tato Pagano/Prensa AFA). Beltrán, con la Selección Argentina en Kansas City (Tato Pagano/Prensa AFA).

El mismo arquero que a finales de 2025 estuvo por partir a préstamo -y que se quedó por una recomendación directa de Franco Armani a los dirigentes- pegó un estirón impresionante: de arrancar el año como tercer arquero detrás del Pulpo y de Jeremías Ledesma (se fue a Central), una lesión del héroe de Madrid y otra de Ezequiel Centurión (volvió de su cesión en Independiente Rivadavia) llevaron a Santiago a ser titular. Y en gran nivel. Tanto que se ganó la convocatoria a la gira previa al Mundial de la Selección (debutó en el amistoso frente a Honduras) y permaneció con el plantel durante los diez primeros días de competencia -Dibu Martínez llegó con lo justo por una fractura y el CT adoptó aquella decisión preventivamente.

Los números que respaldan su consolidación en Núñez

Beltrán acumula 35 goles recibidos en 43 partidos (42 como titular), suma 18 vallas invictas, atajó seis penales entre remates en los 90 minutos y en las series y tuvo actuaciones decisivas tanto a nivel doméstico como internacional: en la definición ante Independiente Santa Fe tapó tres tiros y, si bien falló su remate, hasta Ubaldo Fillol salió a bancarlo; el Monumental lo premió con una ovación aun cuando en esa misma noche se estaba extinguiendo el ciclo de Eduardo Coudet.

Encerrado en ese cocktailera de sensaciones, mientras asimila su presente y lo transita con una madurez que no hace match con su DNI, Beltrán se enfoca ahora en el Súper. Que lo puede marcar. En el que espera responder a la altura de un equipo que sumó dos arcos en cero en tres partidos -y sólo dos goles en contra en cuatro juegos. Para dar el golpe clásico y que River festeje, antes de que el paso del tiempo decida qué será de su futuro.

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