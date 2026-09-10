​Boca cerró la venta de Kevin Zenón al exterior 

Kevin Zenón está a un paso de dejar Boca. Después de varios días de negociaciones, el Xeneize llegó a un acuerdo con el Atlas de México para vender al correntino en una cifra que rondaría los 6.000.000 de dólares por el 100% de su pase. La operación se aceleró en las últimas horas y, si no aparecen inconvenientes con la documentación, el volante podría viajar este mismo jueves para realizarse la revisión médica y firmar un contrato por cuatro años.

Los tiempos, de hecho, apremian. El mercado de pases en México cierra este viernes 11 de septiembre y por eso ambos clubes ya intercambian contratos para terminar de formalizar una transferencia que dejará dinero también en Unión: Boca posee el 80% de la ficha y el club santafesino conserva el 20% restante.

La salida, de todos modos, no resulta sorpresiva. La posibilidad de que Zenón continuara su carrera en el exterior venía tomando fuerza desde hacía varios días y el propio Rodolfo Arruabarrena había reconocido públicamente la negociación después del empate ante Gimnasia en Mendoza.

“Hay una negociación. He sido claro con él hace mucho tiempo, y él también. Mientras el club no me diga lo contrario, lo utilizaré”, había explicado el Vasco.

El jugador que había recuperado el Vasco

Y justamente Arruabarrena fue quien volvió a darle lugar a un futbolista que había quedado muy relegado. Zenón atravesó buena parte de 2026 prácticamente sin continuidad, pero en esta segunda etapa del Vasco comenzó a recuperar minutos y consideración.

El correntino disputó apenas 13 partidos en lo que va del año, solamente cuatro como titular, con nueve ingresos desde el banco. Nunca terminó de adueñarse nuevamente de un puesto, aunque consiguió convertirse en una alternativa para diferentes sectores del mediocampo y el ataque.

Su última titularidad fue además una buena muestra de esa recuperación. Ante Gimnasia, en Mendoza, Zenón fue desde el arranque y convirtió el 2-1 parcial con una muy buena definición. Luego, frente a San Pablo por la Sudamericana, estuvo entre los suplentes aunque finalmente no ingresó.

Paredes y Zenón tienen muy buena onda, al punto tal que el capitán estuvo presente en su casamiento. Paredes y Zenón tienen muy buena onda, al punto tal que el capitán estuvo presente en su casamiento.

El cierre de una etapa en Boca

El jugador de 25 años había llegado a Boca en enero de 2024 procedente de Unión y rápidamente consiguió protagonismo. Sin embargo, con el paso del tiempo fue perdiendo terreno hasta atravesar un largo período con muy poca participación.

En total, jugó 92 partidos con la camiseta azul y oro, 59 de ellos como titular, y convirtió 11 goles. Ahora, después de dos años y ocho meses en el club, todo indica que continuará su carrera en el equipo mexicano dirigido por Hernán Crespo.

Arruabarrena sabía que podía perderlo y la negociación no lo tomó desprevenido. Pero la concreción de la venta igualmente modifica sus opciones: había conseguido recuperar a Zenón, sumarlo nuevamente a la rotación y convertirlo en una variante para el mediocampo y el ataque. Una pieza que, salvo un giro inesperado, ya no tendrá para lo que viene.

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