​El Manchester United aplastó al Sabah en su regreso a la Champions ¡con gol de Lisandro Martínez! 

Fue larga la espera, pero uno de los histórico europeos volvió con todo: en su primera participación en la Champions League desde la temporada 2023/24, el Manchester United debutó en la vigente Orejona y goleó 4-0 al humilde Sabah de Azerbaiyán; un cuadro que juega por primera vez en su nueve años de existencia la Liga de Campeones.

Con Lisandro Martínez como titular y figura, los Diablos Rojos se adelantaron en Old Trafford gracias a un tanto de Matheus Cunha. Luego, Bruno Fernandes estableció el segundo tanto de la noche en Inglaterra tras una gran jugada colectiva. Por su parte, para cerrar el telón de la primera parte, Benjamin Sesko hizo el tercero. Todo en 45 minutos de puro fútbol en el Teatro de los Sueños.

Y en el complemento llegó el momento Licha. Lisandro Martínez se reencontró con el gol al empujar la pelota abajo del arco tras un tiro libre preparado. El zaguero argentino no convertía de forma oficial con su club desde el 26 de enero de 2025. En aquella ocasión, le había marcado al Fulham en la Premier League. De esta forma, los locales quedaron cuartos en la tabla por diferencia goleadora, durante el amanecer de la Fase Liga.

El zaguero rompió las redes como en el Mundial 2026. El zaguero rompió las redes como en el Mundial 2026.

La última vez que fueron campeones y sus gestas europeas

De local, el conjunto de Michael Carrick comenzó con pie firme y ahora, como todo gigante que en algún momento debe despertarse, sueña con luchar hasta el final en el torneo de la UEFA. Claro está, no será nada fácil: en su última participación, los Red Devils quedaron afuera en fase de grupos, en una zona compartida con el Galatasaray, el Copenhague y el Bayern Munich. Todavía regía el formato tradicional y anterior a la Fase Liga.

Los ingleses regresaron a lo grande. Los ingleses regresaron a lo grande.

En cambio, el Manchester ganó su tercera y última Champions en 2008, cuando superó al Chelsea en penales. Aquel plantel contaba con estrellas como Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Edwin van der Sar, Carlos Tevez o el propio Carrick.

Luego, el United perdió dos finales de la Copa de Europa frente al Barcelona, durante 2009 y 2011. Y ya, en otra época de su historia, mucho más amarga desde lo deportivo, el conjunto británico disputó tres finales de la Europa League: ganó la edición de 2017 frente al Ajax y cayó derrotado durante 2021 y 2025, contra el Villarreal y el Tottenham, respectivamente. Además, este lapso no pudo obtener la Supercopas Europeas 2008 y 2017, al ser superado por el Zenit y el Real Madrid.

¿Volverán a vivir una época de gloria? El principio ilusiona. ¿Volverán a vivir una época de gloria? El principio ilusiona.

¿Cuándo vuelve a jugar el equipo en el certamen del Viejo Continente?

Tras su brillante actuación en el Teatro de los Sueños, los Diablos Rojos regresarán a competir por la Orejona cuando visiten en España al Atlético Madrid de Julián Álvarez y compañía el próximo martes 13 de octubre. El duelo, que se jugará desde las 16 horas (horario argentino), lo vas a poder ver por la pantalla de Disney+ Premium y seguir en vivo por Olé.

Licha vs. Julián, el cruce a ver el siguiente mes. Licha vs. Julián, el cruce a ver el siguiente mes.

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