​La marca histórica de River que igualó el equipo de Cristiano Ronaldo 

Hace 90 años, exactamente el 13 de septiembre de 1936, River inició una racha de partidos consecutivos marcando goles: alcanzó los 93 juegos convirtiendo por liga. Un número que, casi nueve décadas después, fue igualado por el equipo árabe en el que juega Cristiano Ronaldo.

El pasado miércoles, el Al Nassr que lidera el crack portugués venció por 2-1 (con gol del Bicho) a Abha. Esta fue una victoria histórica: se transformó en el partido número 93 marcando goles de manera consecutiva (una racha que comenzó el 8 de diciembre de 2023, tras vencer por 4 a 1 al Al Riyadh).

El festejo de Cristiano y sus compañeros tras el triunfo de Al Nassr (REUTERS/Hamad I Mohammed). El festejo de Cristiano y sus compañeros tras el triunfo de Al Nassr (REUTERS/Hamad I Mohammed).

Si bien en su próximo duelo, que será vs Al Khaleej como visitante, puede superar el impactante número obtenido por el CARP, es importante destacar que el mismo se basa solo en participaciones en ligas. De esta manera, la marca absoluta del Millonario se eleva a 96 duelos si se le suman dos apariciones en competiciones binacionales de AFA y AUF ante Peñarol, y un compromiso de copa nacional frente a Rosario Central.

Independientemente de ser superado o no, la marca de River, sin duda se trata de un registro que no solo es impactante por la enorme cantidad de disputas seguidas anotando, sino que también por el prolongado tiempo que duró: desde una victoria por 3-2 vs Ferro en 1936, hasta golear por 4-1 a Platense en 1939. La racha finalizó cuando cayó en el Superclásico de ese año contra Boca por 2-0 como local.

REUTERS/Hamad I Mohammed REUTERS/Hamad I Mohammed

En medio de una época de auge para el Millonario, aquella racha estuvo cargada de goleadas. Entre los 93 partidos, River logró la enorme marca de 301 goles convertidos (y sólo recibió 129 en contra). Esto da un promedio de más de tres gritos por encuentro. Por otro lado, entre aquel período se disputaron cinco Superclásicos: tres victorias, un empate y una derrota.

River y un récord histórico entre 1936 y 1939. Twitter. River y un récord histórico entre 1936 y 1939. Twitter.

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