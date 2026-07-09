​Se despide una leyenda de River: Armani vuelve a Atlético Nacional 

Llegó el momento que los hinchas nunca quisieron presenciar, aunque entendían que el paso del tiempo lo haría inevitable: Franco Armani se va de River. El arquero de las salvadas imposibles, el que batió un montón de récords históricos, el que se sentó en la mesa de los próceres de la casa como Amadeo Carrizo y el Pato Fillol, el superhéroe del arco en el Monumental y en la final eterna contra Boca en Madrid. A días de cumplir los 40 años, el Pulpo tomó la decisión de irse del club en el que cumplió su sueño del pibe para finalizar su gloriosa carrera en Atlético Nacional, el equipo en el que el pibe que se revolcaba en las canchas del Ascenso con Deportivo Merlo empezó a dejar huellas y a pensar que jugar en la Selección ya no era una utopía.

La noticia genera sorpresa porque la sensación que había en River era que Armani se iba a despedir con el buzo de la Banda a fin de año, cuando finaliza su contrato. Sin embargo, el hecho de que Santiego Beltrán se haya adueñado del puesto le hizo replantear su futuro al homre de Casilda. Entonces, acordó que rescindirá su vínculo con el CARP ahora para volver a su otra casa, en Medellín.

El Pulpo no sólo es ídolo en Núñez por sus 10 títulos, por ser héroe de Madrid, por sus atajadas inolvidables y por sus marcas de imbatibilidad. En el Verdolaga también lo adoran por lo que dejó en su paso por la institución, siendo campeón de la Copa Libertadores 2016. Y a una década de ese título y ante la salida de otro histórico como David Ospina, el regreso de Armani es la mejor noticia.

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Franco Armani y Santiago Beltrán, en la pretemporada de River en España (Prensa River). Franco Armani y Santiago Beltrán, en la pretemporada de River en España (Prensa River).

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