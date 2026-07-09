​Debut soñado para Antoine Griezmann en el Orlando City: gol y asistencia 

A menos de 24 horas de su presentación oficial, Antoine Griezmann ya demostró que cualquier espera o esfuerzo económico para tenerlo en el equipo, efectivamente valía la pena: en su primer amistoso con la camiseta del Orlando City, el francés convirtió un tanto y repartió una asistencia en la goleada 6-0 ante Tampa Bay Rowdies.

Y fue un buen tanto. Antoine recibió sobre la banda derecha y comenzó a correr hacia adentro. Dejó a varios rivales en el camino, se metió en la medialuna del área y remató fuerte cruzado. Nada pudo hacer el arquero del equipo de la USL Championship, que se estiró y no alcanzó a evitar el gol. Y más tarde, el delantero asistió a Iván Angulo para el 3-0.

Para eso vino la estrella europea. Arribó a la MLS para demostrar toda su calidad y darle un salto de jerarquía al conjunto que viste de violeta. Orlando City no tuvo un buen arranque de temporada, pero que busca anotarse como uno de los protagonistas desde la reanudación del campeonato, que será el próximo 22 de julio, con el partido que disputarán frente a San Jose Earthquakes.

Griezmann anotó su primer gol con Orlando City. (@OrlandoCitySC) Griezmann anotó su primer gol con Orlando City. (@OrlandoCitySC)

Antes del reinicio de la MLS, Orlando City y Griezmann disputarán un último amistoso de pretemporada. Los Lions viajarán a Texas para enfrentarse al FC Dallas, equipo de la Conferencia Oeste de la MLS . El partido será el miércoles 15 de julio, en el Texas Health Mansfield Stadium.

Ya en agosto (miércoles 5), Griezmann tendrá otro importante compromiso con su nuevo equipo: enfrentará a Rayados de Monterrey en el debut en la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a equipos de la MLS con clubes de la Liga MX.

Griezmann fue titular y marcó. (@OrlandoCitySC) Griezmann fue titular y marcó. (@OrlandoCitySC)

Antoine Griezmann fue presentado en Orlando City: “Mi sueño era venir a la MLS”, el clásico ante Messi y el “honor” de enfrentar equipos mexicanos

Antoine Griezmann ya empezó a escribir su capítulo en Florida. Después de una carrera enorme en Europa, con títulos, Mundiales, noches de Champions y años como emblema del Atlético de Madrid, el delantero francés fue presentado este martes como nuevo jugador de Orlando City y dejó en claro que su llegada a la MLS no es un paso más, es un deseo que venía guardando desde hace mucho tiempo.

Griezmann en su presentación en OCSC. Foto: Captura de Orlando City SC Griezmann en su presentación en OCSC. Foto: Captura de Orlando City SC

“Desde mis 18 años mi sueño era venir a la MLS”, aseguró Griezmann durante su presentación oficial, en la que habló en español, sonrió ante los hinchas de los Lions y se mostró entusiasmado por el desafío que tendrá por delante en Estados Unidos. A los 35 años, el campeón del mundo con Francia en 2018 llega a Orlando para convertirse en una de las grandes caras de la liga y para intentar cambiarle la cara a un equipo que no tuvo el mejor arranque de temporada.

Un sueño que nació lejos de Orlando

La llegada de Griezmann a la MLS no aparece como una decisión improvisada. El francés contó que siempre se sintió atraído por la cultura estadounidense y que incluso llegó a hacer viajes fugaces para vivir de cerca partidos de NFL o NBA. Por eso, cuando apareció la posibilidad de desembarcar en Orlando City, el delantero entendió que era el momento de abrir una nueva etapa.

Griezmann en su presentación en OCSC. EFE/ Orlando City Griezmann en su presentación en OCSC. EFE/ Orlando City

” Hoy comienza una nueva etapa para descubrir Estados Unidos, para sentirlo, vivirlo y disfrutarlo jugando. Se abre un nuevo capítulo en Florida con el Orlando City, un nuevo desafío, un nuevo equipo y el deseo de seguir persiguiendo mi sueño junto a ustedes, porque el fútbol es un deporte de equipo. Ahora nos toca escribir juntos el próximo capítulo”, expresó en un video de presentación, que cerró con un fuerte “Vamos Orlando”.

El atacante también explicó que la negociación tomó forma luego de una visita del director deportivo Ricardo Moreira a Madrid. Según contó, el dirigente llegó con todo estudiado y terminó de convencerlo con el proyecto deportivo, el club y el empuje de los hinchas.

Ganar trofeos, el gran objetivo

Griezmann no llega a Orlando solo para disfrutar de una nueva experiencia. El francés fue claro con sus objetivos y remarcó que su ambición competitiva sigue intacta. “Aquí estoy para ganar trofeos, habrá que darlo todo en el campo vamos a necesitar a nuestra gente”, aseguró el delantero, que utilizará su histórico número 7.

Su llegada se da a mitad de temporada, con Orlando City fuera de los puestos de postemporada luego de un inicio irregular. El equipo marcha 12° en la Conferencia Este con 14 puntos, a cuatro del DC United, que por ahora cierra la zona de play-in. Por eso, el impacto de Griezmann será clave tanto dentro como fuera de la cancha.

” Estoy muy feliz con el nivel que estamos dando en estos días”, destacó el francés, que ya se entrena con sus nuevos compañeros y compartirá plantel, entre otros, con el argentino Martín Ojeda.

El Clásico de Florida y el reencuentro con Messi

Uno de los grandes condimentos de su llegada será el Clásico de Florida ante Inter Miami. Griezmann compartió equipo con Lionel Messi en Barcelona y también fue compañero de Rodrigo De Paul en el Atlético de Madrid, por lo que el duelo ante Las Garzas tendrá un sabor especial.

“Me hablaron del derbi contra Inter Miami, va a ser una alegría volver a enfrentar a Messi y Rodri”, señaló el delantero francés, que potenciará una rivalidad que ya venía creciendo en la MLS y que ahora sumará otro nombre de peso internacional.

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