​Jefe de los árbitros de FIFA: de “no somos influenciados” a explicar los aciertos del VAR en Argentina-Egipto 

El efecto Egipto, con el técnico y varios jugadores hablando de presiones de Argentina sobre el arbitraje, de “amaños”, de que los sacaron del Mundial, tuvo su respuesta -y bien firme- por parte de Pierluigi Collina, el jefe de arbitraje de FIFA. “ Las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros del Mundial. Cuando esto ocurre, puede provocar reacciones que deriven en amenazas contra ellos y sus familias. Esto no es correcto”, dijo en el portal de FIFA.

¿Presión de Argentina antes del partido? Sin nombrar a la Selección ni ser puntual, contestó claramente a la acusación del Hossam Hassan, el entrenador egipcio: “Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA. Él siempre ha demostrado su total apoyo, confiando en que trabajemos con completa independencia. Los árbitros toman decisiones honestas y, al igual que los jugadores y entrenadores, siempre se esfuerzan al máximo”.

Video: DSports

Las apariciones de Collina son direccionadas a conflictos claros. Así como explicó la jugada del gol anulado a Alemania en el partido contra Paraguay por el foul al arquero impidiendo que se moviera. Ahora fue más directo, recordando la regla con la que finalmente el VAR dio por anulado el que entonces significaba el 2-0 egipcio sobre la Scaloneta. “ Tras cada gol, el VAR revisa la fase de posesión ofensiva. Si se detecta una falta durante la jugada y se considera que influyó en el gol, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego. No existe un límite definido en cuanto a la distancia al arco ni al tiempo transcurrido entre el incidente y el gol. Un ejemplo de esto se vio en el partido entre Argentina y Egipto, donde Marwan Attia claramente pisó el pie de Lisandro Martínez”.

La explosión de los jugadores egipcios no solo fue por esa jugada. En la previa del tercer gol argentino, también reclamaron enérgicamente por un supuesto foul de Julián a Salah cuando le roba la pelota. “Si no se identifica ninguna falta en la jugada que precedió a un gol, el VAR avisará al árbitro. Pisar el pie de un oponente es falta, mientras que un defensor que toca primero la pelota y luego realiza un contacto normal con el rival, no comete falta. Y eso dio en el final del mismo partido: el árbitro y el VAR consideraron que fue un contacto normal entre Salah y Julián Álvarez”.

​