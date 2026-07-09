​Egipto le renovó a su DT Hossam Hassan tras la eliminación ante Argentina 

Dos días después del triunfazo de la Selección Argentina ante Egipto por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026, se conoció que la Asociación del conjunto africano le renovará el contrato a su DT, Hossam Hassan, quien explotó con críticas de todo tipo -e incluso encarando a Lionel Scaloni, quien no entró en el roce y prefirió ignorarlo- contra la Albiceleste, los árbitros y la FIFA tras la eliminación.

El anuncio lo hizo la propia Asociación de Egipto (EFA), a través de sus redes sociales: “El ingeniero Hany Abou Rida, presidente de la Asociación Egipcia de Fútbol, anunció la aprobación de la junta directiva de la Asociación para renovar el contrato de Hossam Hassan, director técnico de la primera selección nacional, y de Ibrahim Hassan, director de equipo”. Ibrahim, vale aclarar, es el hermano gemelo de Hossam, y otro de los que se mostró furioso en cancha post derrota ante la Scaloneta.

“Esto se da en el marco del compromiso de la junta de completar el proyecto técnico de la selección nacional y construir sobre los logros históricos alcanzados por el fútbol egipcio durante el último período. El presidente de la Asociación aclaró que la junta directiva completará los procedimientos correspondientes para ratificar y renovar el contrato durante su próxima reunión, tan pronto como la delegación de la selección nacional regrese al país”, concluyeron. Si bien no se informó hasta cuándo se extenderá su contrato, se estima que sea hasta 2030.

Hossam Hassan, DT de Egipto. (Foto: EFE) Hossam Hassan, DT de Egipto. (Foto: EFE)

Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la FIFA, explicó porque el VAR actuó bien en Argentina-Egipto

Luego de sus explosivas declaraciones, en las que acusó que hubo presiones de Argentina sobre el árbitro francés Francois Letexier, que fue un “partido amañado” entre otras cosas, Hassan no volvió a tomar la palabra. Sin embargo, tuvo en las últimas horas una firme y fuerte respuesta de Pierluigi Collina, el jefe de arbitraje de FIFA, quien incluso marcó porqué el VAR actuó correctamente en el partido.

“Las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros del Mundial. Cuando esto ocurre, puede provocar reacciones que deriven en amenazas contra ellos y sus familias. Esto no es correcto”, dijo en el portal de FIFA.

Gianni Infantino y a su izquierda Pierluigi Collina. (Foto: Reuters) Gianni Infantino y a su izquierda Pierluigi Collina. (Foto: Reuters)

“Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA. Él siempre ha demostrado su total apoyo, confiando en que trabajemos con completa independencia. Los árbitros toman decisiones honestas y, al igual que los jugadores y entrenadores, siempre se esfuerzan al máximo”, agregó.

Las apariciones de Collina son direccionadas a conflictos claros. Así como explicó la jugada del gol anulado a Alemania en el partido contra Paraguay por el foul al arquero impidiendo que se moviera. Ahora fue más directo, recordando la regla con la que finalmente el VAR dio por anulado el que entonces significaba el 2-0 egipcio sobre la Scaloneta. “ Tras cada gol, el VAR revisa la fase de posesión ofensiva. Si se detecta una falta durante la jugada y se considera que influyó en el gol, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego. No existe un límite definido en cuanto a la distancia al arco ni al tiempo transcurrido entre el incidente y el gol. Un ejemplo de esto se vio en el partido entre Argentina y Egipto, donde Marwan Attia claramente pisó el pie de Lisandro Martínez”, dijo.

La explosión de los jugadores egipcios no solo fue por esa jugada. En la previa del tercer gol argentino, también reclamaron enérgicamente por un supuesto foul de Julián a Salah cuando le roba la pelota. “ Si no se identifica ninguna falta en la jugada que precedió a un gol, el VAR avisará al árbitro. Pisar el pie de un oponente es falta, mientras que un defensor que toca primero la pelota y luego realiza un contacto normal con el rival, no comete falta . Y eso dio en el final del mismo partido: el árbitro y el VAR consideraron que fue un contacto normal entre Salah y Julián Álvarez”, agregó Collina.

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