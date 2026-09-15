​Finalizada la fecha 9 del Clausura, ¿quiénes entrarían a playoffs y cómo serían los cruces de octavos? 

Culminó la fecha 9 del Clausura. A mitad de recorrido de la fase regular. Aún quedan siete jornadas para conocer a los 16 equipos que se meterán en los playoffs por el título. Hoy, cómo están las posiciones y quiénes están adentro. ¿Hay algún equipo pesado afuera?

Vale recordar el orden: el primero de una zona irá contra el octavo de la otra, el segundo contra el séptimo y así. Serán locales (al menos en el primer partido) los que tengan mejor ubicación en su tabla.

Para ordenar posiciones en caso de empate en puntos, la LPF establece esta escala: mayor diferencia de gol, mayor cantidad de goles a favor, tabla entre los empatados: puntos entre sí, luego diferencia de gol y goles a favor en esos partidos, mejor ubicación en la Tabla General de Fair Play 2026. Si todo sigue igual, sorteo en el Comité Ejecutivo de la LPF.

Argentinos y Gimnasia, dos que por ahora están dentro en la Zona B. Argentinos y Gimnasia, dos que por ahora están dentro en la Zona B.

Llave 1

Partido 1: Instituto (1° Zona A) vs. Atlético Tucumán (8° Zona B)

Partido 2: Argentinos (1° Zona B) vs. Unión (8° Zona A)

Partido 3: Vélez (2° A) vs. River (7° B)

Partido 4: Sarmiento (2°B ) vs. Lanús (7° A)

Llave 2

Partido 5: Defensa y Justicia (3° Zona A) vs. Belgrano (6° Zona B)

Partido 6: Gimnasia LP (3° Zona B) vs. Independiente (6° Zona A)

Partido 7: Gimnasia (M) (4° Zona A) vs. Independiente Rivadavia (5° Zona B)

Partido 8: Rosario Central (4° Zona B) vs. Boca (5° Zona A)

Por ahora, Boca va contra Rosario Central. Por ahora, Boca va contra Rosario Central.

Formato de cuartos, semis y final

El Clausura se define con playoffs en octavos, cuartos, semifinal, todos a partido único y con ventaja de localía para el mejor clasificado en la fase de zonas. Mientras que la final se disputa en cancha neutral.

Cuartos de final

C1: Ganador Partido 1 vs. Ganador Partido 8

C2: Ganador Partido 2 vs. Ganador Partido 7

C3: Ganador Partido 3 vs. Ganador Partido 6

C4: Ganador Partido 4 vs. Ganador Partido 5

Semifinales

S1: Ganador C1 vs. Ganador C4

S2: Ganador C2 vs. Ganador C3

Partido único, en sede a definir por la AFA / Liga Profesional.

En todas las instancias, si hay empate en los 90 minutos, se juega tiempo suplementario (dos tiempos de 15’) y, de persistir la igualdad, definición por penales, según el reglamento vigente para la temporada 2026.

ZONA A

Las tablas de posiciones completadas las nueve fechas. Las tablas de posiciones completadas las nueve fechas.

ZONA B

Las tablas de posiciones completadas las nueve fechas. Las tablas de posiciones completadas las nueve fechas.

CÓMO SE JUEGA LA FECHA 10

Viernes 18 de septiembre 18.00 Central Córdoba – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium) 21.15 Racing – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports) Sábado 19 de septiembre 14.30 Gimnasia – Banfield (Zona B) (TNT Sports) 14.30 Gimnasia (Mza.) – Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium) 16.45 Unión – Independiente (Zona A) (ESPN Premium) 19.00 River – Huracán (Zona B) (ESPN Premium) 21.15 Instituto – Talleres (Zona A) (TNT Sports) Domingo 20 de septiembre 14.45 San Lorenzo – Boca (Zona A) (TNT Sports) 17.00 Rosario Central – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium) 17.00 Platense – Newell’s (Zona A) (TNT Sports) 19.15 Belgrano – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) (ESPN Premium) 21.30 Vélez – Tigre (Interzonal) (TNT Sports) Lunes 21 de septiembre 14.30 Aldosivi – Atlético Tucumán (Zona B) (TNT Sports) 19.00 Barracas Central – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) (TNT Sports) 21.15 Lanús – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium)

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