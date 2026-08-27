​Estudiantes, que cerró un nuevo refuerzo, va en busca de los cuartos de la Copa Argentina ante Barracas 

Si tanto para uno como el otro este partido es trascendental, en Estudiantes saben que puede ser un punto de inflexión para un mes entrante que lo pondrá a prueba de verdad. Porque pisar en falso, y por ende quedar eliminado, en los octavos de final de la Copa Argentina ante Barracas significaría un golpe del cual sería difícil reponerse con los cuartos de la Libertadores a la vuelta de la esquina.

Encima, la derrota en Junín frente a Sarmiento por el Torneo Clausura obliga al conjunto de Alexander Medina a no sacar el pie del acelerador en ninguna de las competiciones que afronta. Porque en el campeonato de Primera, le tocará medirse con rivales bravos como el Vélez de Guillermo Barros Schelotto, el Platense de Martín Palermo o hasta el Newell’s de Kudelka. Y por si fuera poco, a fines de septiembre disputará la Supercopa Internacional ante Rosario Central…

Miguel Monsalve, un refuerzo exprés para el Pincha

Ante esto, y aprovechando la salida de Facundo Farías a San Lorenzo, en el Pincha se movieron sigilosamente para reforzar una zona en la que faltan variantes: el mediocampo. No sólo por la baja del ex Colón, sino también se debe a la salida de Mikel Amondarain al Bologna de Italia. Y en este sentido, se abrochó la llegada de Miguel Monsalve, colombiano de 22 años que llega a préstamo desde Gremio por un año y con opción de compra de 3.000.000 de dólares por el 65% del pase.

Miguel Monsalve en Gremio. (Instagram Miguel Monsalve) Miguel Monsalve en Gremio. (Instagram Miguel Monsalve)

El cafetero viene de una temporada sin rodaje por la continuidad de lesiones que arrastró entre 2025 y 2026. Se perdió 33 partidos y estuvo fuera de las canchas por 211 días producto de tres lesiones, una en el hombro, otra en el muslo y la restante en la pierna. El surgido en Independiente Medellín disputó su último partido oficial el pasado 23 de julio, con la camiseta del Tricolor por la Copa Sudamericana contra Bolívar en La Paz. Y mientras aún no está descartada la llegada de otro volante, el León irá a la cancha de Defensa en busca del rugido y los cuartos.

Núñez pelea por la titularidad

Por otro lado, en la defensa se encontraría la única duda del entrenador del Pincha. Específicamente en la zaga central, ya que Santiago Núñez podría ser titular este jueves por la tarde. El #4 viene de una molestia en sus aductores que lo marginó recientemente, aunque fue preservado para el compromiso con el Verde justamente para llegar contra el Guapo. Así, Núñez disputa un lugar con Valentín Pierani al lado de Tomás Palacios.

Santiago Núñez, a contrarreloj para el partido de Copa Argentina contra Barracas. (Prensa Estudiantes LP). Santiago Núñez, a contrarreloj para el partido de Copa Argentina contra Barracas. (Prensa Estudiantes LP).

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