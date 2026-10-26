​La respuesta de Franco Colapinto a las repudiables declaraciones de Jeremy Clarkson 

En un fin de semana complicado para Franco Colapinto, que terminó con el abandono en el Gran Premio de Estados Unidos, el piloto del Alpine fue, además, protagonista involuntario de una de las grandes polémicas que tuvo la cita en Austin: las repudiables declaraciones de Jeremy Clarkson contra Franco y Argentina. Luego del comunicado de la escudería francesa y del contundente mensaje de Jamie Campbell-Walter, manager del pilarense, quien tomó la palabra ahora fue el mismísimo Colapinto, quien intentó bajarle el tono al escándalo.

“Por supuesto, no tiene nada que ver con el equipo. Dio una entrevista por su cuenta, no es algo relacionado con el equipo”, aseguró ante los medios Franco, despegando de la polémica a Alpine, que había quedado en una incómoda situación porque Clarkson había asistido al Gran Premio de Estados Unidos invitado por la escuadra con base en Enstone.

Con respecto a las declaraciones del conductor británico, Colapinto intentó minimizar el conflicto: “Creo que siempre ha sido un poco de hacer bromas. No lo conozco realmente, pero eso me dijeron. No vi demasiado de lo que dijo, pero escuché que Jamie (Campbell-Walter) publicó algo en las redes sociales”.

Y para evitar que el escándalo siga creciendo en redes sociales, el piloto argentino pidió: ” Supongo que hay que intentar centrarnos en nosotros mismos. Yo intento mejorar la situación, por supuesto, pero hace falta la ayuda de mucha gente, no solo la mía. Veremos cómo termina todo, pero sí, no es lo mejor, supongo”.

Clarkson se burló de Colapinto. Clarkson se burló de Colapinto.

Qué había dicho Clarkson sobre Colapinto

La controversia comenzó durante una entrevista de Clarkson con Sky Sports F1, en la que el británico habló sobre las posibilidades de Alpine en Austin y se refirió a la penalización de diez posiciones que recibió Colapinto para la carrera del domingo.

Jeremy Clarkson en siu programa Top Gear. Jeremy Clarkson en siu programa Top Gear.

“ Franco tiene una penalización en la grilla por ser argentino. Probablemente. Bueno, yo le daría una por eso. Pero, en fin, eso es solo por lo que pasó cuando fuimos allí”, lanzó el ex conductor de Top Gear.

El comentario hizo referencia a su conflictiva visita a la Argentina en 2014, cuando viajó a la Patagonia para grabar un especial del programa británico. En aquella oportunidad, el Porsche que conducía llevaba la patente H982 FKL, interpretada por muchos argentinos como una alusión a la guerra de Malvinas de 1982.

La situación provocó protestas en Tierra del Fuego y terminó con la salida del equipo de producción hacia Chile, luego de incidentes durante el recorrido. La BBC sostuvo entonces que la matrícula no había sido elegida deliberadamente.

El auto de Clarkson en la Patagonia, con la patente FKL. El auto de Clarkson en la Patagonia, con la patente FKL.

Doce años después, Clarkson volvió a mencionar aquel episodio para hacer una broma sobre Colapinto, quien nada tuvo que ver con lo sucedido.

La sanción que recibió el argentino en Austin, por supuesto, responde exclusivamente a una cuestión técnica: Alpine utilizó una cuarta unidad de control electrónico en su auto, superando el máximo de tres permitido por el reglamento.

El invitado que terminó generando un problema para Alpine

Clarkson, de 66 años, es uno de los presentadores de programas de automóviles más famosos del mundo. Además de Top Gear, condujo The Grand Tour y protagoniza Clarkson’s Farm. Nunca fue piloto profesional (menos de Fórmula 1), aunque mantiene una relación cercana con el ambiente.

Su vínculo con Alpine se explica, en parte, por la cercanía entre la fábrica de Enstone y su granja en Oxfordshire, Inglaterra. Durante la entrevista, incluso se definió como simpatizante del equipo por considerarlo su escudería local.

Pero la visita que Alpine había presentado en sus redes sociales como un encuentro con una celebridad terminó convirtiéndose en una polémica que involucró directamente a uno de sus pilotos.

La reacción del equipo fue clara: los comentarios de Clarkson no representan sus valores y Colapinto cuenta con su respaldo.

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