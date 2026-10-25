​Increíble: Neymar se fue expulsado ¡por taparse la boca! en el partido de Santos 

Siempre que juega Neymar no falta el show. Es algo garantizado. Para propios y para los rivales. Este sábado, Santos recibió a Bahía por una nueva fecha del Brasileirao con su figura como titular y no defraudó. Aunque esta vez fue el propio equipo de Ney el que lo padeció, ya que el crack se fue expulsado por taparse la boca al hablar con un rival.

El encuentro tuvo un condimento especial: se jugó bajo agua en cancha del Peixe. Neymar hizo lo suyo: tiró lujos, un par de sombreros y siempre trató de sacar adelante al equipo en una cancha donde por momentos la pelota quedaba totalmente detenida por el agua. ¿Qué hicieron los rivales? Para intentar detenerlo, recurrieron al juego brusco y en más de una ocasión le hablaban para hacerlo enojar.

Neymar expulsado por taparse la boca en Santos. (Captura TV) Neymar expulsado por taparse la boca en Santos. (Captura TV)

Bahía lo ganaba por la mínima. Pese a jugar con uno menos gran parte del segundo tiempo, el conjunto paulista rescató un punto sobre el cierre.

Neymar y una noche para el olvido

Y tuvieron resultado. Rodrigo Néstor, mediocampista del club visitante, fue un factor clave para provocar la bronca de Neymar. Primero, fue a marcarlo al crack y este le aguantó la presión, se cayó al piso, le dijo algo a la pasada y Ney le tiró un pelotazo con las manos. El árbitro le mostró la amarilla y su bronca aumentó ya que esa amonestación hizo que se quede afuera del clásico contra Palmeiras la próxima fecha por acumulación de tarjetas.

Pero esto estuvo lejos de quedar ahí: Neymar también se sacó contra Rogério Ceni, legendario ex arquero de San Pablo y actual entrenador de Bahía. El ex futbolista de PSG lo empujó y provocó la bronca en el banco. No obstante, cuando la cosa parecía calmarse, llegó lo peor (para Santos).

A la salida de los equipos luego del entretiempo, Ney siguió enroscado con Rodrigo Nestor y ambos estaban discutiendo en la mitad de la cancha. El ex PSG se tapó la boca para decirle algo y -siguiendo la regla que se aplicó en el Mundial- los hombres de Bahía protestaron al juez. Conclusión: Neymar se fue expulsado y se perderá de mínima los próximos dos partidos de su equipo.

“Neymar falló estrepitosamente como persona”

Luego de su primera discusión en la que el paulista le tiró la pelota, Rodrigo Nestor dialogó con la transmisión oficial y fue muy duro con Ney. ” Fue una falta normal del partido. Fui a darle la mano y me lanzó la pelota. Después, oí muchas cosas. Mis padres me criaron muy bien. Sé muy bien de dónde vengo. Nací en Itaquera, fue muy difícil llegar hasta aquí y estoy orgulloso de vestir la camiseta de Bahía”, arrancó.

“Él sabe lo que me dijo. Fue una gran falta de respeto hacia mí y hacia la camiseta del Bahía. Creo que es un ídolo para todos como jugador, pero hoy falló, falló estrepitosamente como persona por la forma en que habló. No se deben hacer ese tipo de cosas”, detalló el mediocampista que vistió los colores de San Pablo.

“Prefiero no contar lo que pasó porque hay mucha gente, incluyendo niños, mirando. No estuvo bien”, concluyó.

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