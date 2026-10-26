​Ganó por goleada: la Selección Argentina venció 3-0 a Surinam en el Mundial Sub 15 

Se repuso tras un fallido debut ante Argelia y consiguió su tercera victoria consecutiva frente a Surinam por goleada. La Selección Argentina se impuso 3-0 en el Mundial Sub 15 que se disputa en Azerbaiyán y se prepara para el último encuentro de la fase inicial del campeonato.

Con tantos de Joaquín Reinoso, Elías Torres y Renzo Gonella, el equipo que comanda Adrián Gallará se hizo fuerte en la cuarta fecha del certamen y palpita el encuentro que tendrá ante Malaui.

Selección Argentina Sub 15. (AFA) Selección Argentina Sub 15. (AFA)

¿Cuándo y a qué hora es el último partido de la fase de grupos del Mundial Sub 15?

La Selección Argentina completará la fase de grupos del Mundial Sub 15 este lunes 26 de octubre a las 11.15 horas, momento en el que enfrentará a Malaui. Tal como informó la AFA, el partido podrá verse en vivo por la aplicación de DAZN.

Todos los resultados que registró la Selección Argentina en el Mundial Sub 15

Argentina 0 – Argelia 1.

Argentina 1 – China Taipéi 0.

Argentina 5 – Omán 1.

Argentina 3 – Surinam 0.

La lista de convocados de la Selección Argentina en el Mundial Sub 15

Selección Argentina Sub 15. (AFA) Selección Argentina Sub 15. (AFA)

¿Qué reglas se aplican en el Mundial Sub 15?

A diferencia de las competencias tradicionales, los encuentros se disputan con ocho futbolistas por equipo, incluidos los arqueros, y tienen una duración de 40 minutos, divididos en dos tiempos de 20. Además, los terrenos de juego miden 68 metros de largo por 47 de ancho, aunque los arcos conservan sus dimensiones habituales.

Otra de las particularidades es la modificación de algunas reglas: los laterales se realizan con los pies, los cambios son ilimitados y el fuera de juego solamente se aplica a partir de una línea ubicada a 14 metros del arco. El objetivo de estas modificaciones es favorecer la participación de los jugadores y aumentar el contacto con la pelota.

¿Cómo se define al campeón en el Mundial Sub 15?

Luego de la fase inicial, cada selección, dependiendo de sus resultados, competirá en un nivel (son seis en total), donde volverán a disputar entre cuatro o cinco partidos más: es decir, todos los países juegan hasta el último día de competencia. Cada nivel tendrá su propio ganador, pero el mejor equipo del nivel A será el campeón de la Copa Mundial y Festival Sub 15.

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