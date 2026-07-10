​Mbappé, en español, habló de las semifinales: “Me da igual si es España o Bélgica” 

Kylian Mbappé no pierde el hambre. Luego de hacer un golazo para abrir lo que fue la victoria de Francia ante Marruecos, el delantero casi que no se da tiempo para festejar y ya piensa en las semifinales, instancia que imagina que no será fácil ya que enfrente tendrá a España o Bélgica.
Por eso, al ser consultado sobre si prefiere enfrentar al conjunto belga, en donde está su compañero Thibaut Courtois, o a la Furia, equipo que conoce bien por ser jugador del Real Madrid, Mbappé fue claro: “Me da igual. En semifinales siempre es un partido difícil, así que si es España, será España, y si es Bélgica, es Bélgica. Vamos a ver mañana lo que va a pasar”, resaltó en una respuesta que dio en español.
A su vez, el delantero no dudó en ponderar a su equipo, en donde “tengo a varios compañeros que son amigos” e indicó que este buen momento de Francia se debe a que “jugamos con pasión. Representar a nuestro país en un Mundial… no hay cosa más fuerte para un jugador y lo sabemos perfectamente”.
Además, habló también de su rol como uno de los más experimentados del plantel: “Intentamos enseñar a los más jóvenes lo que es representar a la selección en un Mundial, que es muy importante. Somos un país que tiene una historia muy importante en las copas del mundo y tienen que saber la presión que representa el jugar para Francia, porque tenemos que ganar sí o sí, sino los hinchas que están acá nos van a matar, ja”, se permitió bromear un Mbappé que también resaltó: “Tenemos jugadores de calidad pero somos un equipo. Somos un grupo que está unido y vamos siempre en la misma dirección, que es ganar”, cerró.
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El delantero evitó exponerse con optimismo con respecto a la posibilidad de sumar un nuevo Mundial. “Todavía queda un largo camino por recorrer. Sabemos que lo que viene es más duro que lo que hemos pasado”, afirmó. “Estamos preparados para lo que sigue”, aseguró.
Además, transmitió tranquilidad sobre el problema por el que debió salir de la cancha en el segundo tiempo. “Estoy bien. Solo recibí un golpe en el tobillo. En ese momento, Mateta estaba en mejor forma que yo para jugar los últimos 15 minutos. Entró bien y casi marca, así que eso es positivo”, contó.