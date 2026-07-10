​El DT de Bélgica se puso de punto en la previa a España: “Todo el mundo ya nos da por eliminados” 

Cuando parecía que la generación histórica de Bélgica había dejado su legado, con la vara baja por la ausencia de títulos, un nuevo plantel con varios jóvenes de jerarquía y algunos de los experimentados se metió en los cuartos de final de este Mundial 2026. Y fue en la previa al durísimo partido que los belgas tendrán frente a la España de Lamine Yamal, que su entrenador Rudi García habló sobre el duelo de este viernes.

En la sala de prensa del Los Ángeles Stadium, el DT de 62 años palpitó el duelo frente a los de Luis de la Fuente y reconoció que “estamos enfrentándonos a una selección más fuerte que nosotros pero vamos a defendernos con alma, vida y corazón para seguir adelante”.

El DT habló en conferencia de prensa junto con Lukaku (AP Photo). El DT habló en conferencia de prensa junto con Lukaku (AP Photo).

A su vez, habló sobre la forma en que llega su equipo a este partido. “Todo el mundo ya nos da por eliminados. Son unos cuartos de final y España es una de las favoritas a ganar. Sabemos las individualidades y cualidades que tienen como equipo. Son muy potentes en el control de la posesión y tienen mucha personalidad. No nos vamos a defender únicamente, porque si lo hacemos nos eliminarán. Nosotros podemos hacer goles y lo hemos demostrado. Muchos consideran que nos van a eliminar, pero yo confío mucho en nosotros, en que estaremos en semifinales”, afirmó el DT.

En este sentido, destacó las características futbolísticas de su equipo y reconoció: “Lo daremos todo para hacer goles. Nosotros queremos existir, no queremos sólo sufrir. Somos capaces de hacer goles, porque tenemos el segundo mejor ataque del Mundial”.

El entrenador belga habló sobre el partido frente a España (EFE). El entrenador belga habló sobre el partido frente a España (EFE).

Por otra parte, explicó la importancia de la fase y las situaciones límite que se viven en los mata-mata mundialistas, cuestión sobre la que dijo: “No viviremos una situación más difícil que en octavos. Hace unos días teníamos 12 millones de hinchas y ahora tenemos muchos más. Nosotros queremos demostrar que merecemos estar en cuartos y que podemos llegar más lejos”.

Finalmente, Rudi García habló sobre las virtudes de esta España, que es “uno de los equipos favoritos del torneo” y del que “conocemos a todos sus jugadores a nivel individual”. Respecto a esto, explicó: “La fuerza de este equipo es el colectiva. La novedad es que ahora son más sólidos que antes y no les han hecho ningún gol. Pero bueno, las estadísticas están ahí para ser rotas”.

​