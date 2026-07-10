​Cinco años del Maracanazo: de la pared que rompieron Di María y Messi, al “Dibu no le pudo hacer upa” 

No es un día más para la Scaloneta ni para la historia de la Selección. Hace cinco años, apenas un lustro, se rompió la pared, se terminaron las malas, y Argentina conseguía un título en la Mayor después de 28 años. Con gol de Angelito Di María, Argentina le ganó 1-0 al Brasil de Neymar en Río de Janeiro y así se terminaba una época difícil.

AME1538. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 10/07/2021.- Ángel Di María (2-d) de Argentina celebra un gol con sus compañeros hoy, en la final de la Copa América entre Argentina y Brasil en el estadio Maracana en Río de Janeiro (Brasil). EFE/Andre Coelho AME1538. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 10/07/2021.- Ángel Di María (2-d) de Argentina celebra un gol con sus compañeros hoy, en la final de la Copa América entre Argentina y Brasil en el estadio Maracana en Río de Janeiro (Brasil). EFE/Andre Coelho

Aquella final, en medio de la pandemia, con un estadio semi vacío, significó el final de una era en la que pasaron siete Mundiales y nueve Copas América sin vueltas olímpicas, con el agregado que la Selección llegó hasta el último partido cinco veces (cuatro Copas América y un Mundial) y se quedó en la puerta de la gloria.

La vuelta olímpica, los abrazos con llanto de Scaloni con Messi, el video de Di María diciéndole a sus padres que se había roto la pared, la emoción de Dibu y la de un pueblo que disfrutó puertas adentro, con calles semi vacías, pero con almas felices. Aquello se transfomó en hit que hoy sigue sonando en las canchas: “Las finales que perdimos tantos años las lloré, pero eso se terminó porque en el Maracaná, la final con los brazucas la volvió a ganar papá”.

Messi en los festejos.

EFE/Sebastiao Moreira Messi en los festejos.EFE/Sebastiao Moreira

Aquello fue el despegue de un ciclo que luego no paró de empalmar títulos, alegrías y meterse en el corazón del hincha, que se siente representado. La Scaloneta se convirtió en una marca y ese campeonato en el Maracaná fue el impulso para solidificar un ciclo que después lograría la Finalissima, el Mundial de Qatar, la Copa América 2024, estar primero en el ranking FIFA mucho tiempo. Una era que lleva 101 partidos de la mano de Scaloni y contando.

Un título que también tuvo una arenga histórica que tiene como protagonistas a dos de los tres mejores jugadores de aquel torneo. Las palabras fueron del capitán Messi e incluía en su discurso a Dibu Martínez, quien había sido papá por segunda vez, pero aún no conocía a su pequeña Ava, que en estos días cumplió cinco años.

La arenga de Messi

Los dichos de Leo pasaron a la eternidad y hoy son stickers que la gente reparte en cada conversación de WhatsApp. “Ya sabemos lo que es Argentina, lo que es Brasil. Hoy no quiero decir nada de eso, hoy quiero darles las gracias muchachos, quiero darles las gracias por estos 45 días. Se los dije el día de mi cumpleaños: se armó un grupo espectacular, un grupo hermoso y lo disfruté muchísimo. 45 días en donde no nos quejamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de la cancha, de nada. ¡ 45 días sin ver a nuestra familia muchachos, 45 días! El Dibu (Emiliano Martínez) fue papá… fue papá y no pudo ver a la hija todavía, no le pudo hacer upa. El Chino (Martínez Quarta) igual, lo vio un ratito no más y ¿todo por qué? por este momento”, dijo.

Y luego Leo enfatizó: “Porque teníamos un objetivo muchachos, teníamos un objetivo y estamos a un pasito de conseguirlo, a un pasito. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que depende de nosotros. Depende de nosotros ganar esta Copa. Así que por eso ahora vamos a salir, vamos a levantar esa copa y la vamos a llevar para la Argentina, para disfrutarla con nuestra familia, con nuestros amigos, con la gente que bancó siempre a la Argentina. Lo último, y con esto termino: no existen las casualidades. ¿Saben qué? esta Copa se tenía que jugar en la Argentina y Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, para que sea más lindo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos que esta la vamos a llevar para casa”.

Pasaron cinco años y la mayor parte de ese grupo, ahora va por otra gesta: poner a la Selección nuevamente entre los cuatro mejores del mundo.

La ficha del partido

Brasil (0): Ederson – Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi (Emerson, 76) – Casemiro, Lucas Paquetá (Gabigol, 76) – Fred (Roberto Firmino, 46), Everton (Vinícius Júnior, 63), Richarlison, Neymar. DT: Tite.

Argentina (1): Emiliano Martínez – Gonzalo Montiel, Cristian Romero (Germáan Pezzela, 79), Nicolás Otamendi, Marcos Acuña – Rodrigo De Paul, Leandro Paredes (Guido Rodríguez, 54), Giovani Lo Celso (Nicolás Tagliafico, 63), Lionel Messi – Lautaro Martínez (Nicolás González, 79), Ángel Di María (Exequiel Palacios, 79) DT: Lionel Scaloni.

Gol: PT 22′ Ángel Di María. Amonestaciones: Argentina: Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel (Argentina); Fred, Renán Lodi, Lucas Paquetá, Marquinhos. Estadio: Maracaná.

Los campeones de América que están el Mundial

Para marcar lo que es una era y un trabajo a largo plazo, alcanza que cinco años después, la mayor parte de los que dieron la vuelta en el Maracaná se mantienen en la Selección. Los 16 que sigue son: Dibu Martinez y Juan Musso; Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Gio Lo Celso, Lionel Messi, Nicolás González, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

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