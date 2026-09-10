​Los eSports llegan a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: qué videojuegos tendrán competencia 

Cada vez falta menos para que arranquen los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Desde el sábado 12 hasta el sábado 26 de septiembre, más de 4.000 atletas de 15 países competirán en Rosario, Santa Fe y Rafaela, las tres ciudades elegidas para recibir a la 13ª edición de uno de los principales eventos multideportivos del continente.

La gran novedad de este año es el debut de los eSports como competencia dentro del programa. Lo hará del 12 al 16 de septiembre en el L2 Arena de Rosario y tendrá tres juegos, que otorgarán cinco medallas de oro en total: Valorant (masculino y femenino), EA Sports FC (masculino y femenino) y Assetto Corsa (mixto). A su vez, el Valorant y EA Sports FC tendrán dos pares de bronces, ya que no habrá encuentros por el tercer puesto.

9z y Shinden realizaron una exhibición en los clasificatorios argentinos para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. 9z y Shinden realizaron una exhibición en los clasificatorios argentinos para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

¿Cómo es el formato de competencia de cada videojuego en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?

En Valorant, la competencia será con equipos de cinco representantes por cada país, además de un suplente y un coach. El torneo comenzará con una fase de grupos, de la que clasifican dos equipos por grupo, que se disputará al mejor de un mapa y a partir de las semifinales será al mejor de tres. Se jugará en computadoras.

En EA Sports FC, se jugará el modo Ultimate Team FC Pro Draft, por lo que cada jugador (de manera individual) tendrá un presupuesto al que ajustarse a la hora de armar su equipo. Se hará en la consola PlayStation 5.

El Assetto Corsa se definirá por puntos: habrá una sesión de clasificación, una primera carrera ordenada por la qualy, una segunda que se largará según el resultado de la primera y una última que será con grilla invertida de la carrera dos. Puntúan los primeros ocho: 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, además de otros 2 puntos por la pole.

¿Quienes representarán a Argentina en eSports?

La delegación argentina completa (EFE). La delegación argentina completa (EFE).

Lautaro Zuviría y Daniela Arias estarán detrás del joystick compitiendo en el fútbol virtual. En el shooter, Adrián Chavez, Jerónimo Quirno Costa, Enzo Brito, Luciano Pensa, Federico Riveiro Neto y Gabriel Villanueva buscarán el oro en la rama masculina. Néctar Bruno Coleff y Daniela Chiaraviglio serán los encargados de pilotar en el simulador de carreras.

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