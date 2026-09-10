​Ferran Torres brilló con un hat-trick en la goleada del PSG 

A la Argentina todavía le queda fresco aquel gol. Ferrán Torres fue el autor del 1-0 de España en la final del Mundial. Y ahora, meses después, el español volvió a ser noticia, aunque esta vez muy lejos de la Selección: metió un hat-trick para que el Paris Saint-Germain goleara 6-1 al Slovan Bratislava en su primer partido representando a los franceses por la Champions League.

El bicampeón de Europa volvió a pisar fuerte. El PSG necesitó apenas media hora para encaminar una goleada que terminó siendo contundente y que tuvo un nombre propio: el Tiburón. Primero, eso sí, había aparecido Ousmane Dembélé. El francés clavó un doblete en apenas un puñado de minutos y dejó al Slovan prácticamente nocaut.

Y ahí apareció Ferrán. A los 30’, Dembélé volvió a ser protagonista con un centro desde la derecha y el español, parado en la puerta del área chica, metió el pie para anticipar al arquero y empujarla. 3-0 y primer mordisco del Tiburón.

Pero no se quedó ahí. El cuarto fue todavía mejor. Ferrán recibió afuera del área, levantó la cabeza y sacó un remate con el pie abierto que se metió contra un ángulo. Golazo. 4-0 y segundo de la noche para el español.

El agradecimiento de Torres a Dembele en el 5-0. (Reuters) El agradecimiento de Torres a Dembele en el 5-0. (Reuters)

¿El tercero? También tuvo participación de Dembélé. Córner ejecutado por el francés, Ferrán apareció en el lugar indicado y metió el pie para desviar la pelota directo a la red. Hat-trick. Tres goles para completar una goleada que ya tenía dueño.

El Slovan descontó sobre el final, pero apenas sirvió para maquillar una noche que ya estaba definida. 6 -1 para el PSG, que volvió a mostrar su chapa de campeón y dio otro paso en su defensa del título.

Ferran fue la figura del PSG. (Reuters) Ferran fue la figura del PSG. (Reuters)

Y Ferrán, claro, volvió a dejar su marca. El mismo que en New York había hecho sufrir a la Argentina en la final ahora fue verdugo en París. Tres goles, una goleada y otra actuación para recordar del Tiburón.

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