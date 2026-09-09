​La Selección Argentina define amistosos y aparece un rival conocido en el horizonte 

La Selección Argentina va sumando rivales para esta fecha FIFA que se desarrollará del 21 de septiembre al 6 de octubre. Si bien faltan pocos días y el calendario no está confirmado oficialmente, se empiezan a conocer quiénes serán los adversarios para la era post Mundial 2026.

El sábado te contábamos en Olé que según informaron distintos medios africanos, el 3 de octubre en Buenos Aires la Scaloneta se enfrentará a Burkina Faso. Las noticias no detallan cuál es la sede, independientemente de la ciudad que albergará al supuesto encuentro, ni tampoco horario. Aunque suena como indicio a lo que se viene: se trataría del tercer elenco africano en visitar nuestro país después de los encuentros ante Mauritania y Zambia, ambos disputados en la Bombonera en la víspera del Mundial.

Y ahora, la noticia llega desde un país vecino. Porque desde Bolivia aseguran que su selección sería el primer rival de la Scaloneta luego de la final del Mundial. Fue el propio entrenador, Óscar Villegas, quien comentó en una entrevista que había grandes chances de enfrentar a Argentina. Y hasta dio precisiones de que sería el 30 de septiembre.

La última vez que se disputó un Argentina-Bolivia en nuestro país fue en 2024. Ese día, la Selección goleó 6-0 con triplete de Lionel Messi, más los festejos de Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Thiago Almada, en un encuentro disputado en el estadio Monumental.

Hasta el momento y a falta de confirmación oficial, los rivales para la Scaloneta serían primero Bolivia, el 30 de septiembre y el segundo partido sería el 3 de octubre ante Burkina Faso. ¿Hay más? Se está negociando por un tercer amistoso, que podría darse ante Benín, un seleccionado africano que está en el puesto número 93 del ranking FIFA. Las sedes que se manejan en AFA hasta el momento son el Monumental, el Kempes de Córdoba y también está la chance de jugar en Rosario.

De hecho, el cuerpo técnico ya hizo la reserva de los jugadores para esta fecha FIFA. Y recién una vez que se conozcan la cantidad de partidos y los rivales, Scaloni tomará la determinación de ver cuántos jugadores convoca.

¿Qué responderá FIFA?

En principio, la AFA había contado que el anuncio de los amistosos sería el lunes 6, pero luego demoró porque está esperando una respuesta importante En la AFA aguardan una definición de la FIFA para saber si los encuentros que podrían disputarse en la Argentina serán reconocidos como amistosos Clase A. Esa calificación es importante debido a las suspensiones que recibieron Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada después de los incidentes tras la final del Mundial 2026 ante España.

El punto central de la negociación es que, en principio, la FIFA no considera automáticamente como amistosos Clase A a los partidos que se disputen en el país. En ese caso, los suspendidos no limpiarían fechas. Pero si obtiene el visto bueno, la intención es disputar toda la ventana en la Argentina; de lo contrario, el calendario podría sufrir modificaciones.

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