​El sueño terminó: los pibes de Racing cayeron en la final del Mundial de Clubes Juvenil 

La travesía de los pibes de Racing llegó a su fin. La Sub 18 logró un inolvidable subcampeonato: cayó en la final del Mundial de Clubes Juvenil ante Athletico Paranaense. El equipo dirigido por Sebastián Belisonzi la luchó hasta el final, pero cayó por 4-3 en los penales luego de haber empatado 1-1 en los 80′ reglamentarios.

En el primer tiempo, la Academia impuso condiciones con Benjamín Borowik (una de las figuras del certamen) y Román González -la gran revelación- como principales referentes de ataque. Sin embargo, Gustavo Guedes, de cabeza, abrió el marcador para el equipo brasileño.

Racing perdió la final del Mundial de Clubes Juvenil. Racing perdió la final del Mundial de Clubes Juvenil.

A base de empuje, Racing llegó al empate a los 19′ del complemento: tras un buen centro de Alex Balbuena, González pateó de zurda y envió el partido a la tanda de penales. Llamativamente, el panorama parecía ser alentador para la Academia. En Córdoba, España, el arquero Julián Bado se agigantó aún más (mide 2,03 metros) y le tapó el primer disparo a Marcos Pesseti.

Sin embargo, la suerte se torció para los de Avellaneda. Arthur Sehn se la atajó a Juan Alfonso y, tras un pleno del equipo brasileño, Valentino Ahumada estrelló el último penal de la serie en el palo. Los juveniles lograron un nuevo e histórico subcampeonato del mundo.

La histórica participación de Racing en el Mundial de Clubes Juvenil

En su segunda participación, Racing repitió la gesta del 2025. Luego de realizar una fase de grupos soñada, en la que se clasificaron a cuartos de final con puntaje perfecto -vencieron al Bayer Leverkusen de Alemania, al Real Betis y a la Real Sociedad-, los chicos se hicieron fuertes y eliminaron al Córdoba FC con un contundente 3-1.

En semifinales los esperaba el Real Madrid, que venía de eliminar al Málaga español. El año pasado, llamativamente, la Academia ya se había enfrentado al Merengue. En aquel entonces los chicos se metieron en la final con un gran triunfo por 2-1, con goles de Bautista Pérez y Aquiles Mansilla. Luego, cayeron con el Barcelona por 1-0.

En semis, Racing eliminó al Real Madrid. En semis, Racing eliminó al Real Madrid.

Así formó Racing frente al Athletico Paranaense

Hace tres días, Racing aplastó por 3-0 a la Casa Blanca (González, Lucas Álvarez y Sebastián Elosú hicieron los goles) y se ilusionó con ser campeón mundial, pero no alcanzó. Ante Athletico Paranaense, los dirigidos por Belisonzi formaron de la siguiente manera: Julian Bado; Alex Balbuena, Juan Alfonso, Santiago Bárcena, Valentino Ahumada; Luca Rodríguez, Dante Carrasco, Lucas Álvarez, Erik Florentín; Román González y Benjamín Borowik.

Mirá los penales de Racing vs. Paranaense

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