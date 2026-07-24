​Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección: “Hay que pensarlo” 

En la misma línea que Lionel Scaloni, Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección Argentina. Lo hizo después del triunfo de Boca por 1-0 ante O’Higgins, en el marco de la ida por los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

Cuando le consultaron por lo que fue el proceso mundialista y por la incertidumbre que dejó Scaloni, quien dijo que cumplirá su contrato hasta diciembre y que después “seguramente corte”, Paredes dejó en claro que él también se tomará su tiempo para reflexionar.

“Creo que va a ser para muchos el pensar en una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso, espectacular, logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera. Hay que pensar y poner un montón de cosas sobre la balanza, seguramente hay que hablar también con el entrenador y demás pero es muy difícil. Hay que tomar decisiones con calma”, expresó el campeón del mundo en Qatar 2022, quien acumula 84 partidos con la camiseta albiceleste.

“No lo sé. Es un proceso. Hay que digerirlo. Hay que pensarlo. No hay que tomar decisiones apresuradas pero seguramente es algo que hay que hablar”, agregó el capitán de Boca, también bicampeón de América y uno de los referentes del ciclo Scaloni.

Paredes ante O’Higgins. (Foto: EFE) Paredes ante O’Higgins. (Foto: EFE)

La pregunta por las teorías conspirativas

Paredes también mostró su disgusto con las teorías conspirativas que se viralizaron en las redes sociales luego de la final perdida contra España: “Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco. Más allá de eso. Todo lo que se dijo previo, durante y después del Mundial… Nosotros creo que hicimos un gran Mundial. España fue superior a nosotros en la final. Es justo ganador”.

“Y a nosotros nos queda solo disfrutar de lo que hicimos y lo que logramos en estos ocho años fue un proceso espectacular. Como dije el otro día, es un placer ser parte de esto. Seguramente caeremos cuando pase el tiempo porque es algo increíble”, completó.

La “fisurita” en la costilla

Además, reconoció haber tenido una fisura en una de sus costillas cuando llegó al Mundial y con la que debió padecer durante todo el certamen: “Los primeros días ahí en el Mundial fueron duros porque tenía una fisurita pero nada, estoy mejor”.

“Fueron los primeros días y después del partido con Egipto lo fuimos llevando bien, con tratamiento con antinflamatorios y demás para poder aguantar lo que más podía y por suerte lo pude manejar muy bien”, cerró.

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