​En un partidazo, Belgrano y Rosario Central abren el Torneo Clausura 

La Primera está de regreso luego de la fiebre mundialista. Y lo hace con un partidazo. Porque Belgrano , campeón del Apertura en una atrapante final frente a River, abre el certamen ante nada menos que el Rosario Central de Ángel Di María . En Barrio Alberdi , el Pirata buscará comenzar la defensa de la corona con el pie derecho, mientras que el Canalla querrá llevarse los tres puntos para Arroyito.

El último partido de los de Ricardo Zielinski fue previo al receso, donde el 30/5 derrotó en los penales por 4-2 a Gimnasia de Jujuy por los 16avos de final de la Copa Argentina. Por otro lado, el conjunto dirigido por Jorge Almirón tampoco juega desde el semestre pasado, en lo que fue una dura goleada contra Estudiantes de La Plata, por 3-0, también por los 16avos de la Copa Argentina.