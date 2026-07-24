​El emotivo pedido de Di María para Messi y Scaloni: “Ojalá que sigan” 

Una palabra más que autorizada, está claro. Ganó absolutamente y a la distancia tiene la claridad necesaria para analizar cuál es la realidad de la Selección Argentina. Estamos hablando de Ángel Di María, quien habló de absolutamente todo tras el debut en el Torneo Clausura…

Luego de realizar un análisis por la derrota de Central ante Belgrano en Córdoba, Fideo se tomó un tiempo para opinar sobre la Scaloneta y el post derrota en la final de la Copa del Mundo ante España.

“Los chicos de la Selección merecen más que un aplauso, por todo lo que se logró en este tiempo. Haberle ganado a Inglaterra fue coronar todo eso, para mí terminó ahí el Mundial, le dimos la alegría más grande al país”, expresó en un principio Ángel.

Messi y Di María. Messi y Di María.

A su vez, Di María comentó cómo vivió cada partido y dijo: “Sufrí todos los partidos, ja. Sacaban eso de adentro que terminaban haciendo que se gane, las finales son finales. A veces te toca, a veces no. Esta vez no tocó, pero creo que la Selección dejó la celesta y blanca bien allá arriba”.

Eso sí, por si no quedó claro, para Fideo la Copa del Mundo terminó luego de las semis: “Para mí el Mundial, como dije antes, terminó después de haberle ganado a Inglaterra. Fue darle una alegría a todo el país, se notó en la gente, en la calle. Yo no estaba y me lo decían a mi también, agradecerle a todos”.

Finalmente, la opinión fuerte llegó sobre el final y en un mensaje a modo de pedido cerró: “Leo tiene que seguir hasta que él quiera, creo que puede seguir muchísimos años más. Con 39 años demostró que sigue siendo uno de los mejores de la historia y no tiene techo, no hay más nada para él. Y Scaloni es la Scaloneta, es la insignia de esta Selección. Ojalá siga”.

Di María y Scaloni. Di María y Scaloni.

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