​US Open: cuántos son los argentinos anotados y quién es la figura que volverá a la actividad 

A un mes del comienzo del US Open, el último Grand Slam de la temporada, su actividad ya se arrancó a palpitar. Y es que la organización publicó la lista de anotados, con las raquetas que entrarán directamente al cuadro principal, las que esperarán alguna baja y las que buscarán el pase desde la qualy. Sumando ATP y WTA, el tenis argentino tendrá, al menos, 11 representantes en el main draw…

Donde más presencia albiceleste habrá es en la rama masculina, con 10 tenistas confirmados en el main draw, una cifra que no se veía desde 2008. La armada nacional en ese cuadro estará encabezada por los únicos dos preclasificados: Francisco Cerúndolo (22°) y Tomás Etcheverry (31°). Ambos defenderán segunda ronda, por lo que tendrán una gran chance para sumar puntos en el ranking.

Cerúndolo, de reciente consagración en Queen’s, buscará sumar en Nueva York. (EFE) Cerúndolo, de reciente consagración en Queen’s, buscará sumar en Nueva York. (EFE)

A ellos dos los acompañarán otros cuatro que participaron en la edición anterior: Mariano Navone (47°), Sebastián Báez (57°), Camilo Ugo Carabelli (69°) y Francisco Comesaña (101°). El Tiburón, que todavía está luchando por su regreso al Top 100 (en 2025 llegó como 54°, el mejor ranking de su carrera), fue el único de ellos que superó el debut e igual que Cisco y Tomy cayó en segunda ronda.

El resto no jugó la última edición del torneo: Juan Manuel Cerúndolo (50°) y Marco Trungelliti (95°) ya habían participado, aunque no en 2025, mientras que Thiago Tirante (57°) y Román Burruchaga (60°) harán su debut absoluto en el Grand Slam estadounidense.

En la mejor temporada de su carrera, Burruchaga se estrenará en el US Open. (EFE) En la mejor temporada de su carrera, Burruchaga se estrenará en el US Open. (EFE)

Por otro lado, cuatro raquetas nacionales tendrán un lugar asegurado en la qualy, e incluso una de ellas podría meterse directamente. Se trata de Facundo Díaz Acosta (108°), que está a ocho bajas de entrar sin necesidad de jugar. En tanto, Federico Gómez (191°), que jugó el torneo en 2025, Lautaro Midón (194°) y Genaro Olivieri (199°) deberán meterse desde la ronda clasificatoria.

Argentina en la rama femenina, con una sola tenista garantizada en el cuadro

En el circuito WTA, la única tenista albiceleste que tiene garantizado su lugar en el cuadro principal del US Open es la del Top 100: Solana Sierra (87ª). Nadia Podoroska (537ª), con ranking protegido, quedó a apenas cinco bajas de acompañarla. Sino, jugará la qualy con otras cuatro compatriotas: Jazmín Ortenzi (157ª), Luisina Giovannini (161ª), Julia Riera (166ª) y Lourdes Carlé (231ª).

Sierra, la única fija de Argentina en el cuadro principal de WTA. (REUTER) Sierra, la única fija de Argentina en el cuadro principal de WTA. (REUTER)

La gran novedad que se reveló con la salida de la lista de anotados es la aparición del español Carlos Alcaraz (3°), el vigente campeón. El murciano se lesionó la muñeca en el ATP 500 de Barcelona en abril, y desde entonces se ausentó de Roland Garros y Wimbledon. Su vuelta al circuito podría ser incluso antes del Grand Slam, en el Masters 1000 de Cincinnati, pero todavía no está asegurada.

Y es que según medios de Murcia, para el ex 1° del mundo sería lo ideal sumar ritmo antes de buscar el bicampeonato en Nueva York. Carlitos ya empezó a entrenar en cancha con intensidad reducida y está inscripto para la competencia de Ohio, aunque sin certezas. Lo cierto es que su participación en el Major sí está garantizada, y con ella, el espectáculo que ya extraña el circuito.

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