​Controversia: Vélez pedirá que le den por ganado el partido aunque el gremio asegura que Boca no rompió las reglas 

El triunfo de Boca ante Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina pareció terminar con el último penal que atajo Álvaro Montero. Pero no. Este viernes se supo que el Fortín prepara un reclamo por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del Xeneize y pedirá que le den por ganado el partido. Aunque desde Fútbolistas Argentinos Agremiados, que rige la norma del cupo por un acuerdo con la AFA, seguran que está permitido que seis firmen la planilla.

Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero fueron los seis jugadores extranjeros incluidos por Boca para el partido en el Kempes. Montero, Lozano y Villa fueron titulares; Valencia y Palacios ingresaron durante el segundo tiempo. Romero, en cambio, permaneció entre los suplentes y no tuvo minutos. La ficha oficial de la Copa Argentina confirma que los seis estuvieron incluidos en la convocatoria y que cinco participaron efectivamente del encuentro. Y ahí aparece el punto que genera dudas.

El Artículo 31 de cupo de extranjeros del reglamentación de Primera División establece originalmente que los clubes pueden tener hasta seis extranjeros registrados, pero sólo cinco están habilitados para suscribir la planilla de cada partido. Esa limitación surge del régimen acordado entre AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados y es la norma que se aplica al fútbol de Primera.

El reclamo de Vélez

Por eso , en Vélez ya están trabajando para elaborar un reclamo en el que pedirán que se le dé por ganado el partido y, por ende, la clasificación a los cuartos de final ante Racing.

Para sustentar el reclamo, el Fortín se apoyará, entre otras normas, en el artículo 18 del Código Disciplinario de la AFA, referido a la alineación indebida. Allí se establece que cuando un jugador participa en un partido para el cual no es elegible pueden intervenir los órganos disciplinarios y que, si a raíz de una protesta es declarado inelegible, el equipo puede ser sancionado deportivamente, además de recibir una multa.

Vélez se ampara en el artículo 18 y el convenio entre AFA y Agremiados. Vélez se ampara en el artículo 18 y el convenio entre AFA y Agremiados.

Los famosos grises reglamentarios

Hay un detalle que vuelve el caso de Boca particularmente interesante. Por un lado está el mecionado artículo 31 del reglamento de la AFA y FAA. Después entra a jugar el 18 del Código Disciplinario que contempla la alineación indebida. Allí se refiere al caso de un jugador que “participe” en un partido para el cual no es elegible. ¿Qué significa “participar”? En una resolución del Tribunal de Disciplina, además, el propio organismo volvió a utilizar esa idea al referirse a jugadores inelegibles que “participen en dicho encuentro”.

El problema es que la norma no aclara expresamente si “participar” significa simplemente ser incluido y firmar la planilla o si implica efectivamente ingresar al campo de juego. Y esa diferencia es fundamental en el caso de Boca.

Porque el Xeneize puso seis extranjeros en la planilla, algo que, leído literalmente desde la regla del cupo, no debería ocurrir. Pero de esos seis, sólo cinco tuvieron participación efectiva en el partido. Romero fue suplente y no ingresó. Es decir: Boca excedió el número de extranjeros que, en principio, pueden figurar en la planilla, pero no utilizó a más de cinco extranjeros durante el encuentro.

El requisito de los diez partidos en la Selección y el cambio de reglamento

Desde 2026, según el reglamento de primera división publicado por la LPF, no figura más el límite de cinco para firmar planilla, sino que se amplía directamente a seis.

El requisito establece que, para registrar el cupo máximo de seis futbolistas extranjeros, al menos dos de ellos deben contar con un mínimo de diez partidos oficiales disputados con su selección mayor. Y los jugadores xeneizes lo cumplen.

En Boca entienden que por esta razón los seis pueden firmar la planilla. Nunca antes en este semestre había ocurrido, porque cuando Valencia se sumó justo Lozano había quedado afuera por una lesión. Y la coinciencia recién se dio en Córdoba ante Vélez.

Al respecto, Olé consultó a Agremiados por su participación en la definición del cupo de extranjeros y la respuesta fue que Boca hizo todo en regla bajo el argumento de los futbolistas con diez partidos en selecciones que permite no sólo inscribir a seis, sino también anotarlos en la planilla de los partidos.

Las definición de la protesta de Vélez

La cuestión, entonces, podría terminar en manos del Tribunal de Disciplina. De esa resolución dependerá si Boca mantiene su lugar en los cuartos de final o si Vélez consigue la clasificación a través de su reclamo.

El artículo 18 establece las consecuencias para los casos de alineación indebida cuando un jugador inelegible participa del partido. Entre ellas aparece la posibilidad de la pérdida del encuentro y una multa, además de eventuales sanciones individuales.

En una Copa Argentina, que es por eliminación directa, la consecuencia deportiva sería especialmente importante: Vélez podría ser declarado ganador de la serie y Boca quedaría eliminado, si el Tribunal determina que hubo alineación indebida.

Por ahora, Boca avanzó a cuartos de final y no existe una sanción aplicada por este hecho. Pero la situación deja una discusión reglamentaria que, por la forma en que está redactado el artículo 18, no tiene una respuesta absolutamente explícita.

El reglamento establece un plazo para protestar o impugnar un encuentro hasta las 18 del tercer día hábil siguiente al partido. En este caso, Vélez tiene margen hasta el lunes 7 para formalizar su presentación.

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