​Las estrellas ya no se cuentan: se pesan 

En los Bosques de Palermo, allá por 1867, se registró el primer partido de fútbol practicado por estos pagos. Fue una jornada invernal, amistosa, bien rústica y artesanal. Ocho contra ocho (los de boina blanca contra los de boina roja, según las crónicas de la época) sobre una cancha de alfalfa y con reglas que todavía se confundían -en algunos casos- con las normativas del rugby, su primo hermano británico. Hoy, en ese mismo lugar, un monolito recuerda aquella tarde de junio frente al Planetario. Vaya símbolo. ¿Qué mejor sitio para analizar estrellas que donde todo empezó?

Ya pocos recuerdan que Belgrano se quedó con el Apertura. Y a una fecha del cierre de la fase regular, nadie parece rasgarse las vestiduras hablando del Clausura y sus Playoffs. Hoy, apenas tres equipos de un pack de 30 (Boca, Central y Argentinos) tienen la cabeza puesta en la polémica Tabla Anual, esa que, en 2025, vio vencedor a Central entre gallos, medianoches y su celebración en una combi. Esta versión 2026 también provoca urticaria: se la llevará quien más puntos sume en el año tras enfrentar a solo 16 clubes -y sin verle las caras a los 13 restantes-. La próxima edición será un poquito más equitativa con el ‘todos contra todos’ que se viene aunque con localías inciertas…

El asunto es… ¿Cuánto debería festejarse -hacia adentro y hacia afuera- su obtención en un cosmos de ocho competencias? Por más que el mejor de la Anual sea maquillado como ‘Campeón de Liga’, ¿esa vuelta olímpica -si es que la hay, toda una incógnita aún- valdrá más, menos o igual que el campeonato rey del primer semestre y el del segundo? ¿Y si me llevo el Trofeo de Campeones qué? O la Copa Argentina. O la Supercopa Argentina. O la Supercopa Internacional. O la nueva Recopa triangular de Campeones. ¿Cómo se ponderarán? ¿Quiénes las ponderarán?

Está claro que todos los títulos cuentan (de a uno) y hoy, para quedar bien con Dios y con Diablo, todo suma estrella para AFA y sus instituciones. A esta altura, por estos pagos, las estrellas no se cuentan: las estrellas se pesan. Dinamiten Planetarios, traigan balanzas. Ya podría incluso cantarlo una canción: “la Copa Subjetividad es mi obsesión…”.

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