​Boca, Argentinos y Central, a todo o nada por ser el Campeón de Liga 

Pasó la fecha 15 y la fase regular del Torneo Clausura está a nada de llegar a su fin. Y en ese sentido, la lucha por ser el Campeón de Liga llegó a su punto cúlmine. En una definición que será muy caliente, Boca, Argentinos y Rosario Central pelearán la última jornada por levantar este trofeo.

El viernes, el Canalla le había ganado sobre el final a Sarmiento, por lo que llegó a los 59 puntos. Eso le metió toda la presión al Xeneize, que este domingo se impuso 1-0 a River y volvió a la cima, con 60 puntos. El tercero en discordia es Argentinos Juniors, que este lunes le ganó 2-1 a Atlético Tucumán, llegó a los 60 porotos y desplazó al Canalla a la tercera posición.

Con todo este panorama sobre la mesa, el Campeón de Liga se definirá la próxima fecha, y el margen de error es mínimo. Hoy el campeón sería el Xeneize, quien a pesar de igualar en puntos con el Bicho, su mejor diferencia de gol lo termina por coronar.

El festejo de Boca al ganarle a River (Marcelo Carroll). El festejo de Boca al ganarle a River (Marcelo Carroll).

Esto último es muy importante y es un “punto extra” para el equipo del Vasco Arruabarrena. Porque en caso de igualdad en el primer lugar por puntos, se definirá por diferencia de gol, algo que hoy favorece a los de la Ribera: +22 contra +12 de Argentinos Juniors y +16 de Rosario Central.

La tabla anual reúne los puntos obtenidos durante la fase regular del Apertura y el Clausura y, al final de la temporada, consagra a un campeón. Por eso, la pelea no se limita a la clasificación para las copas internacionales: hay un título en juego.

Molina festeja el segundo de Argentinos, que fue en contra de Ferreira (Foto: @aaajoficial). Molina festeja el segundo de Argentinos, que fue en contra de Ferreira (Foto: @aaajoficial).

Las posiciones en la anual

La parte alta de la tabla anual a falta de una sola fecha. La parte alta de la tabla anual a falta de una sola fecha.

Qué necesita cada para ser Campeón de Liga

1) Boca: 60 puntos / 31 PJ (+22)

Recibirá a Defensa y Justicia. Sabe que en caso de ganar, su gran diferencia de goles a favor lo pondría por encima de Argentinos Juniors, que necesitaría recortar los diez goles que hoy tiene de más. Si empata, deberá esperar a que no ganen Argentinos y Central. Si pierde, necesitará que el Bicho pierda su partido y que el Canalla no sume de a tres.

2) Argentinos: 60 puntos / 30 PJ (+12)

Será local de Huracán en la próxima fecha. Deberá ganar su encuentro y esperar una mano del Halcón desde La Bombonera para poder consagrarse. O ganar por una muy abultada diferencia (que sería más que histórico) para poder ilusionarse. Si empata deberá esperar a que Boca pierda. Si cae derrotado no podrá coronarse.

3) Rosario Central: 59 puntos / 31 PJ (+16)

Recibe en su estadio al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto. La actualidad del conjunto cordobés hace entender que el Canalla se impondrá, aunque todo puede pasar. Deberá ganar y esperar que sus dos competidores no lo hagan. Si empata o pierde queda sin chances.

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