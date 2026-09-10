​La supuesta verdad sobre Vinicius y el Balón de Oro 2024: “A él le dijeron que ganaba, ya tenía un sitio en una vitrina para ponerlo” 

Un fuerte mensaje se hizo viral recientemente en las redes sociales. Y tiene a Vinicius como protagonista: el hermano de la futbolista española, Jennifer Hermoso, aseguró que iba a ser él el ganador del Balón de Oro 2024, trofeo que terminó llevándose Rodri, por entonces jugador del Manchester City.

Rafa Hermoso dio a conocer esta versión a través de un comentario en una publicación que él mismo había hecho hace días, en la que aparecían su hermana Jennifer y Vinicius, posando cada uno con la camiseta del otro.

Según narró él, Vinicius los había invitado a él y a su hermana a cenar a su casa para contarles que iba a ser el ganador del Balón de Oro y que Jenni iba a ser quien se lo entregue.

“Mirad, os voy a contar un secreto que no sabe casi nadie pero yo creo que ya lo puedo contar. Intento resumir. Nos invitó a su casa a cenar para hablar de algo importante. A él le dijeron que ganaba el Balón de Oro, que ya tenía un sitio en una vitrina para ponerlo. Entonces a mi hermana le daban un preio por méritos sociales o algo así. Y quedaron en que mi hermana le entregaba el Balón de Oro y Vinicius el premio a mi hermana. Y lo que pasó ya todos lo sabéis”, dijo en ese comentario.

El posteo de Rafa Hermoso, hermano de Jennifer, en donde hizo el comentario sobre Vinicius y el Balón de Oro 2024. El posteo de Rafa Hermoso, hermano de Jennifer, en donde hizo el comentario sobre Vinicius y el Balón de Oro 2024.

El comentario que hizo Rafa Hermoso, hermano de Jennifer, sobre Vinicius y el Balón de Oro 2024. El comentario que hizo Rafa Hermoso, hermano de Jennifer, sobre Vinicius y el Balón de Oro 2024.

Tras hacerse viral el posteo y el comentario, Rafa decidió borrar todo.

Es cierto que muchos creían que sería Vinicius, por haber ganado la Champions con el Real Madrid con el como uno de los autores de los goles de la final ante el Borussia Dortmund (2-0), el que se llevaría el galardón.

Pero el desenlace de aquella historia ya es conocido: fue Rodri, en ese entonces volante del Manchester City, el que se llevó el premio, tras una temporada en la que los Citizens se coronaron campeones de la Premier por cuarta vez consecutiva, además de la antigua Copa Mundial de Clubes de la FIFA y de la Supercopa de Europa.

Y el Real Madrid, al trascender que sería Rodri el ganador del Balón de Oro y no Vinicius, decidió hacer un desplante total que hasta el día de hoy se recuerda.

Rodri y el Balón de Oro. (Foto: Reuters) Rodri y el Balón de Oro. (Foto: Reuters)

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