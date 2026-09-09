​Otro susto en Europa: la joya del Dortmund pidió el cambio y terminó en el hospital 

La primera fecha de la fase de liga de la Champions League tuvo un momento que asustó a todos: uno de las joyas que tiene el Borussia Dortmund pidió el cambio ante el Villarreal, debido que se descompensó y terminó en el hospital. Se trata de Konstantinos Karetsas, volante de apenas 18 años que juega en el elenco alemán.

Ante el Submarino Amarillo, en el Signal Iduna Park, el griego pidió el cambio tras sentirse mal luego de dar el pase. Apenas sintió que algo no estaba bien, el mediocampista pidió enseguida la atención médica. Tras recibir los primeros cuidados, salió del campo de juego y fue llevado a un centro médico.

Tal como informó el elenco alemán, la lesión de Karetsas (que llegó en este mercado de pases proveniente del Genk de Bélgica por 30 millones de euros) no fue producto de una acción de juego. Se debió a un problema de salud: t uvo problemas de circulación.

“Konstantinos Karetsas tuvo que abandonar el campo en el partido contra el Villarreal debido a problemas circulatorios. A Kosta le va bien dentro de las circunstancias, está en camino al hospital para más pruebas”, publicó el Dortmund en sus redes sociales, mientras todavía se jugaba el partido.

Este nuevo susto en el fútbol del Viejo Continente se suma a los recientes desplomes de Jamal Musiala, una de las figuras del Bayern Munich. En el caso del volante alemán, que ya volvió a jugar, no fueron problemas circulatorios sino a nivel neurológico.

Otro susto en Europa. Otro susto en Europa.

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