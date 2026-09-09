​Berlanga y la polémica con Boca: “La consecuencia es la pérdida del partido” 

Mientras Racing espera en los cuartos de final de la Copa Argentina, la disputa entre Vélez y Boca se sigue estirando. El que rompió el silencio, en referencia a la polémica lista de convocados del Xeneize, fue Fabián Berlanga: “La ventaja deportiva es que vos podés elegir sobre seis jugadores. La consecuencia es una pérdida de partido, por 3-0”.

Concretamente, el presidente del Fortín hizo referencia a la inclusión de seis jugadores extranjeros (Ángel Romero, Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Enner Valencia y Carlos Palacios) en la planilla de Boca, cifra que supera el límite -cinco- indicado por el reglamento.

Del otro lado, se amparan en el no ingreso de Romero, quien no sumó minutos en el Mario Alberto Kempes. Luego del 0-0 en los 90′, y la posterior derrota en la tanda de penales, Vélez recurrió a las vías burocráticas.

Federico Balestrini, secretario de Vélez. Federico Balestrini, secretario de Vélez.

El secretario de Vélez fue a fondo por la clasificación

El que fue a fondo fue Federico Balestrini, secretario del club, quien en diálogo con Radio La Red dijo: “Pretendemos la clasificación a cuartos porque entendemos que Boca incurrió en un error. La normativa aplicable de la AFA, el código disciplinario y el Convenio Colectivo de Trabajo avalan nuestra postura”.

“Tenemos nuestra postura y argumento sólido. Boca va a tener la posibilidad de defenderse y sabemos lo que representan ellos dentro del fútbol argentino, pero nosotros haremos valer que se cumpla el reglamento”, explicó el directivo. Vélez ya apeló al Tribunal de Disciplina de la AFA, que todavía no emitió una resolución sobre el caso. Según Berlanga, el jueves 17 de septiembre será el día que el ente dará a conocer el fallo.

Vélez reafirmó su postura institucional

Luego, Balestrini agregó: “La propia Copa Argentina establece que se basa en la normativa de la Asociación del Fútbol Argentino. El Artículo 18 del Código Disciplinario es claro: hubo alineación indebida”. Además, quedó en claro que lo que pretenden desde Liniers es que se expida una respuesta antes de que la competición anuncie cuándo se llevarán a cabo los cuartos de final ante la Academia.

“No hay grises en este asunto. El artículo 26 establece como sanción la pérdida del partido por 3-0, consecuente por eso estamos pidiendo la clasificación a la siguiente instancia. Esto no va en contra de la AFA ni de Boca, solo estamos haciendo valer nuestro derecho”, cerró el secretario, en una línea similar a la de Berlanga.

Fabián Berlanga habló de la polémica con Boca. Fabián Berlanga habló de la polémica con Boca.

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