​La llave de la Libertadores: con cuatro argentinos comienzan los octavos de final 

Con Rosario Central, Estudiantes, Independiente Rivadavia y Platense. Con nombres pesados y sorpresas. Con los gigantes de Brasil. Con Angelito Di María. Este martes empiezan los octavos de final de la Copa Libertadores.
El primer argentino en jugar será Independiente Rivadavia, que visitará otra vez a Fluminense (ya le ganó en la fase de grupos en el Maracaná). El que pase de fase se las verá con Platense o Coquimbo Unido, que este miércoles juegan la ida en Vicente López.
Por la otra parte del cuadro, en el segundo turno de este martes Estudiantes recibe en la ida a Universidad Católica de Chile. El vencedor enfrentará a Rosario Central o Corinthians, que abren la serie el jueves en Arroyito.
Partidos de ida
- Fluminense vs. Independiente Rivadavia: 11 de agosto, 19.00.
- Deportes Tolima vs. Independiente del Valle: 11 de agosto, 21.30.
- Estudiantes vs. Universidad Católica: 11 de agosto, 21.30.
- Platense vs. Coquimbo Unido: 12 de agosto, 19.00.
- Palmeiras vs. Cerro Porteño: 12 de agosto, 19.00.
- Cruzeiro vs. Flamengo: 12 de agosto, 21.30.
- Mirassol vs. LDU Quito: 13 de agosto, 19.00
- Rosario Central vs. Corinthians: 13 de agosto, 21.30.
Partidos de vuelta
- Independiente Rivadavia vs. Fluminense: 18 de agosto, 19.00.
- Universidad Católica vs. Estudiantes: 18 de agosto, 21.30.
- Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: 18 de agosto, 21.30.
- Coquimbo Unido vs. Platense: 19 de agosto, 19.00.
- Cerro Porteño vs. Palmeiras: 19 de agosto, 19.00.
- Flamengo vs. Cruzeiro: 19 de agosto, 21.30.
- LDU Quito vs. Mirassol: 20 de agosto, 19.00 (hora argentina).
- Corinthians vs. Rosario Central: 20 de agosto, 21.30.
Las otras fechas de la Libertadores
Cuartos de final
- Partidos de ida: 8-10 de septiembre
- Partidos de vuelta: 15-17 de septiembre
Semifinales
- Partidos de ida: 13-14 de octubre
- Partidos de vuelta: 20-21 de octubre
- Sábado 28 de noviembre, en el estadio Centenario de Montevideo