​Atlanta y un triunfazo agónico para arrimarse a la cima 

Un grito contenido. Un desahogo que se escuchó en todo Villa Crespo. Las dos derrotas consecutivas hicieron que dejara pasar varias chances de volver a tomar la punta de la Zona B de la Primera Nacional. Sin embargo, después de mucho buscarlo, Atlanta retornó al triunfo: 1-0 a Temperley, por el gol de penal de Nicolás Previtali, y a dos puntos de Gimnasia de Jujuy, el líder del grupo.

El Bohemio debió trabajar mucho en el León Kolbowski para conseguir la victoria. Fue superior, contó con las mejores oportunidades y puso en aprietos en su rival en varios pasajes del encuentro. Pero la diferencia en el marcador recién llegó en el epílogo, cuando el remate de Nacho Rodríguez dio en la mano de Oswaldo Pacheco y el árbitro Daniel Zamora sancionó penal.

Ahí, en el momento más delicado del partido, el Turco Previtali, capitán y referente de Atlanta, se hizo cargo del tiro y no falló. El volante, surgido de las Inferiores del club, marcó el camino de la vuelta a la victoria, resultado que le permitió dejar en el camino a un rival como el Gasolero y arrimarse otra vez a la lucha por la cima en la PN.

Con penal y por la gloria.

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