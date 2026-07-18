​Coudet castigó con crudeza: “Fue un papelón, no transmitimos nada” 

Con siete letras, Eduardo Coudet resumió lo que hizo River anoche en el Padre Martearena de Salta. “Papelón”. Caliente, en crudo, con las pulsaciones altas, el entrenador de River fue al hueso a la hora de analizar la temprana eliminación de la Copa Argentina y no buscó excusas: “Tenemos que ser realistas. No le encuentro otra palabra. En el fútbol argentino podés perder con cualquiera, pero siento que el equipo no transmitió lo que tiene que transmitir en el campo. No me gustó nada”.

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Aquella frase con la que se despidió del primer semestre y la ilusión de construir “algo lindo” tuvo un desmoronamiento de entrada. En la vuelta al ruedo, ya perdió una posibilidad de pelear por un título y fue un golpazo al mentón para un equipo que no cambió en nada al que perdió la final contra Belgrano. “Hay que ser valientes y revertir esta imagen porque fue muy pobre. Excusas podemos buscar un montón, pero la realidad es que no podemos mostrar esta imagen y no es lo que veo en la semana. No sé por qué nos cuesta tanto ejecutar lo que trabajamos. Hay que hacernos responsables”, enfatizó el técnico en una conferencia picante, en la que también le apuntó a los dirigentes.

La reestructuración de River hasta el momento dejó cinco refuerzos ( Nicolás Otamendi es el único que aún no se sumó por estar en el Mundial) y 14 jugadores que no serán tenidos en cuenta. Una movida fuerte de la que el Chacho se despegó: “ Apartar a los jugadores fue una decisión del club, fue 100% institucional”. Y sobre las caras nuevas que aún no llegaron, como Ángel Correa y Thiago Almada, agregó: “ No pasa por pedir más refuerzos. Necesitamos completar el mercado y cerrar muchas cosas lo antes posible”.

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En la vorágine de Núñez, en una semana River tendrá el debut en el Clausura contra Barracas Central, en un reencuentro en el Monumental que será nuevamente tenso. Siete días en los que Coudet deberá dar un golpe de timón inmediato: “Fue un partido muy malo y hay que revertir todo el 100%. Estamos en River y hay que representarlo de otra manera. Hay que hacerse cargo y no se puede volver a repetir”.

“Tenemos que ser realistas: lo de hoy, de parte nuestra, fue un papelón. No le encuentro otra palabra. En el fútbol argentino podés perder con cualquiera, pero siento que el equipo hoy no transmitió nada de lo que tiene que transmitir en el campo de juego y no me gustó nada“.

Sobre Juanfer: ” Juanfer se tiene que presentar el jueves“.

“Si bien a ninguno de los dos venía de tener ritmo, ni Rafa ni Beltrán, hoy tuvieron sus primeros minutos. Excusas podemos buscar un montón pero la realidad es que no podemos mostrar esta imagen y no es lo que veo en la semana. No sé por qué nos cuesta tanto ejecutar lo que trabajamos, hay que trabajar y encontrar soluciones: excusas podemos encontrar un montón pero después del partido que hicimos, tenemos que hacernos responsables“.

“Todos los que vieron el partido no nos gustó la imagen. Hay que trabajar para que la gente se sienta identificada con el equipo, para eso necesitamos mejorar muchísimo. En una semana estamos compitiendo otra vez por el torneo local, en cancha de River y acá hay que entender en el lugar en que estamos, en el club en que estamos.. Hay que ser valientes y revertir esta imagen porque fue muy pobre“.

Sobre los borrados: ” Apartar a los jugadores fue una decisión del club, 100% institucional“.

” Estamos buscando completarnos, generar competencia en todas las posiciones. Necesitamos trabajo y que los refuerzos se adapten al cambio. Tenemos que tratar de cerrar muchas cosas lo antes posible“.

“Creo que puntualizar lo que intenté buscar es un cambio de dinámica. Vuelvo a decir: no transmitíamos lo que teníamos que transmitir, no entrábamos en la dinámica del partido. El equipo no se veía bien en ninguna línea. Intentamos poner a otro punta para tener más presencia, más disputa… Hemos perdido muchísimos duelos y, si bien a veces las condiciones no son las ideales, la energía tiene que ser otra y no lo hemos mostrado en ninguna faceta del juego. Fue un partido muy malo y hay que revertir todo el 100%. Podemos buscar excusas, pero estamos en River y hay que representarlo de otra manera“.

“No pasa por pedir más refuerzos, hay tratativas que no se han cerrado. Hay jugadores que tuvimos que acelerar como es el caso de los delanteros: con la lesión de Driussi, Beltrán tuvo que jugar hoy… Todo suena a excusa, pero cuando perdés, hay que hacerse cargo y no se puede volver a repetir”.

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