​La batalla campal que se dio en el clásico de Turquía mientras se entregaba el Balón de Oro 

Mientras todos los focos del mundo del fútbol estaban puestos en la gala del Balón de Oro, la cual se llevó a cabo en Londres, en el clásico del fútbol turco se desató una tremenda batalla campal. Con varias figuras involucradas, el derbi entre el Galatasaray y el Fenerbahce terminó con una fuerte riña entre los integrantes de ambos planteles, la cual necesitó de intervención policial.

Después del 2 a 1 en favor del Galatasaray, que se impuso gracias al doblete del nigeriano Victor Osimhen y se cortó solo en la punta de la Trendyol Süper Lig, una disputa entre dos jugadores desató el conflicto en pleno campo de juego del Rams Park Stadyumu.

Así fue la pelea en el clásico de Turquía (Foto: Milliyet). Así fue la pelea en el clásico de Turquía (Foto: Milliyet).

Apenas el árbitro Atilla Karaoglan pitó el final del clásico, los dos número siete de cada equipo se agarraron en el círculo central porque Kerem Aktürkoğlu, el extremo del Fenerbahce, fue a buscarlo directamente a Roland Sallai, quien le había tirado un cortito cuando entró en el segundo tiempo. Y ahí fue cuando se desató la batalla campal.

Todo empezó a los empujones entre los dos delanteros, pero cuando llegaron a separar, el punta del Fener lo empezó a correr al del Cimbom y ahí se generaron varios focos de conflicto. Tal es así, que en la pelea terminó involucrado un asistente del cuerpo técnico del Galatasaray.

Osimhen en la batalla campal (Reuters). Osimhen en la batalla campal (Reuters).

También se dio una tremenda disputa en el piso entre Archie Brown, defensor de la visita, y Abdülkerim Bardakci, capitán del local, quienes terminada la batalla fueron expulsados. Ante tal nivel de violencia, la cancha de llenó de efectivos policiales y de miembros de la seguridad privada contratada para el partido.

Entre las figuras involucradas en el conflicto estuvieron presentes Romelu Lukaku, Mason Greenwood y Matéo Guendouzi del lado del Fenerbahce; y Rafael Leáo, Leroy Sané, Lucas Torreira, Davinson Sánchez y Victor Osimhen por el Galatasaray.

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