​El Superclásico, de estreno: la nueva pelota especial que se usará en el próximo Boca – River 

Un partido especial necesitaba una pelota especial. El Superclásico de este domingo en la Bombonera estará de estreno con la salida a la cancha de la flamante Argentum Gambeta Derbi, una edición especial presentada por adidas y la Asociación del Fútbol Argentino, que será utilizada exclusivamente en encuentros seleccionados del torneo local. Y este Boca– River lo ameritaba…

El nombre de la nueva edición de la pelota rinde homenaje a uno de los rasgos más distintivos del fútbol argentino: la gambeta, una expresión única de creatividad, talento e identidad dentro del campo de juego.

La flamante Argentum Gambeta Derbi. La flamante Argentum Gambeta Derbi.

El diseño combina distintos elementos que reflejan la esencia del fútbol nacional. Por un lado, tiene gráficos inspirados en la icónica pelota Tango, y por otro, suma laureles que evocan la consagración de la Selección Argentina en 1986. Además, incluye el dorsal “10”, símbolo de los grandes ídolos que protagonizaron las tres Copas Mundiales de la FIFA conquistadas por la Selección Argentina.

La flamante Argentum Gambeta Derbi. La flamante Argentum Gambeta Derbi.

Luego de su estreno en el Superclásico, la nueva pelota será utilizada en partidos seleccionados, algunos de ellos en instancias finales. Sin embargo, no reemplaza la tradicional Argentum Gambeta, presentada en junio de este año.

La flamante Argentum Gambeta Derbi. La flamante Argentum Gambeta Derbi.

La versión profesional se encuentra disponible en la app de adidas, adidas.com.ar y en comercios minoristas autorizados.

¿A qué hora es el partido entre Boca y River?

El superclásico entre Boca y River será el principal atractivo de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El Xeneize recibirá al Millonario en la Bombonera en un encuentro clave para ambos equipos, que buscarán imponerse ante su clásico rival con el objetivo de acomodarse en las tablas en la recta final de la fase regular del campeonato.

El partido se jugará el domingo 1° de noviembre de 2026, a las 15.00, en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como la Bombonera. El encuentro corresponde a la fecha 15 del Torneo Clausura y será el interzonal de la jornada.

¿Por dónde se puede ver el partido superclásico del fútbol argentino?

El Superclásico entre Boca y River se podrá ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, las señales que transmiten los partidos del fútbol argentino. También se podrá seguir el minuto a minuto con las principales incidencias y estadísticas del encuentro a través de Olé, como siempre.

¿Quién es el árbitro de Boca vs. River?

Por el momento, el árbitro del superclásico todavía no fue confirmado oficialmente. La designación de la terna arbitral para el encuentro de la fecha 15 del Torneo Clausura está pendiente, por lo que habrá que esperar el anuncio de las autoridades de la Liga Profesional.

​