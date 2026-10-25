​Insua: del “tuvimos orden” al “merecimos ganar” 

“El equipo hizo un partido correcto. Tuvimos orden. Lo que nos faltó para ganar fue presencia en el área, ganar duelos individuales. También jugó un gran partido Newell’s. Quedan dos finales por delante”. Para Ruben Darío Insua no hay otra opción que no sea mirar hacia delante. Es cierto, las dos victorias al hilo prendieron una leve ilusión en San Lorenzo pensando en clasificarse a los playoffs. Pero también es verdad que ese objetivo no se iba a definir en el choque con la Lepra.

La búsqueda del Gallego en los cambios

El empate monótono reflejó, por un lado, esa mejoría defensiva que no venía apareciendo anteriormente, mientras que también quedó en evidencia la falta de presencia en el área, algo que reflejó el Gallego en conferencia. En cuanto a las modificaciones, fue conciso y concreto: “Con los cambios de Cuello y Auzmendi buscamos goles. Pusimos a los tres delanteros que teníamos en el banco”.

A su vez, y a diferencia de lo que declaró José Devecchi apenas terminó el encuentro acerca del arbitraje de Luis Lobo Medina y la mano que se pidió en el primer tiempo, señaló: “Cuando me preguntan por el árbitro, no interesa en lo más mínimo mi opinión. No la volví a ver la jugada. Creo que cuando se pregunta por ese tema se busca un poquito de ruido”. Fiel a su estilo, el entrenador azulgrana evita entrar en las decisiones arbitrales.

Devecchi se había quejado del arbitraje, pero Insua le restó importancia. (Foto: Marcelo Carroll). Devecchi se había quejado del arbitraje, pero Insua le restó importancia. (Foto: Marcelo Carroll).

Su mirada sobre la reacción de Cuello

“A veces los jugadores se enojan cuando no salen las cosas. La percepción generalizada es que se enoja con el entrenador, yo creo totalmente al revés. Hay muchos factores que pueden enojar al jugador y no creo que sea porque salió“, sentenció RDI sobre la reacción que tuvo Alexis Cuello al momento de su salida en el complemento.

Insua, atento a cada jugada. Foto Marcelo Carroll. Insua, atento a cada jugada. Foto Marcelo Carroll.

La mesura sigue reinando en el cuerpo de Insua, el comandante de un barco que lentamente resurge deportivamente. O por lo menos, retomó a la mesa de conversación la idea de clasificar a la siguiente instancia del campeonato y pelear por llegar a los partidos decisivos. La igualdad no termina de servirle al conjunto de Boedo, por lo que la próxima jornada, con Vélez en Liniers, la necesidad de un triunfo se tornó casi que imperiosa para seguir en la carrera por meterse en el top ocho.

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