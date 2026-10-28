​Insólito momento en Arsenal vs. Fleetwood Town: un dron sobrevoló la cancha y obligó a detener el partido 

Una situación insólita se vivió durante el encuentro entre Arsenal y Fleetwood Town, por la cuarta ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra. Cuando apenas se habían disputado cuatro minutos, la aparición de un dron sobre el Highbury Stadium obligó a detener el partido y sorprendió tanto a los futbolistas como a los hinchas presentes.

El árbitro Michael Salisbury advirtió la presencia del dispositivo y decidió interrumpir el juego por cuestiones de seguridad. Tras conversar con los entrenadores y los responsables del estadio, ordenó que los jugadores de ambos equipos abandonaran momentáneamente el campo de juego mientras se intentaba resolver la situación.

El dron, que según los reportes no contaba con autorización para sobrevolar el estadio, obligó a suspender momentáneamente el encuentro. Una vez que el dispositivo se alejó del recinto, los futbolistas pudieron regresar al campo de juego y el partido se reanudó tras aproximadamente ocho minutos de interrupción.

​